Edag Engineering Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Edag Engineering am 20.01.2022, 18:22 Uhr, mit dem Kurs von 11.35 EUR. Die Aktie der Edag Engineering wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Edag Engineering entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edag Engineering liegt bei einem Wert von 100,74. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 29,78) über dem Durschschnitt (ca. 238 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Edag Engineering damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Bei Edag Engineering konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Edag Engineering in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Edag Engineering für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Edag Engineering. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Edag Engineering daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Edag Engineering von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

