Edag Engineering Aktie: Jetzt aber!

Für die Aktie Edag Engineering aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 22.01.2022, 01:00 Uhr, ein Kurs von 11.25 EUR geführt.

Edag Engineering haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 100,74 ist die Aktie von Edag Engineering auf Basis der heutigen Notierungen 238 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (29,78) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Edag Engineering erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 11,86 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,58 Prozent im Branchenvergleich für Edag Engineering bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,75 Prozent im letzten Jahr. Edag Engineering lag 18,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Edag Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

