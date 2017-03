Unterföhring (ots) -Profitipps gegen Lampenfieber. Im Coaching zu den Battles von "TheVoice Kids" am Sonntag, 12. März, 20:15 Uhr, in SAT.1 verrät deraktuell erfolgreichste Musiker der Welt, Ed Sheeran, den Kids seinenExpertentipp, um vor dem Auftritt cool zu bleiben: "Mein Trick ist:Ich denke nicht darüber nach. Ich schaue mir zum Beispiel 'DieSimpsons' an. Und wenn mich jemand kurz vor dem Auftritt fragt, 'bistdu bereit?', sag ich: 'Klar!' Und dann gehe ich direkt auf die Bühneund hatte gar keine Zeit, nervös zu sein." Letzte Woche kam das neueAlbum "÷" des britischen Singer/Songwriters heraus und sorgte mitsagenhaften 57 Millionen Aufrufen am Erscheinungstag für einen neuenRekord bei Spotify.Neu: Steal Deals bei "The Voice Kids"In den Battles der SAT.1-Musikshow gibt es in diesem Jahr zumersten Mal die Möglichkeit für die Coaches Nena, Larissa, MarkForster und Sasha, mittels Steal Deal ein Talent aus einemgegnerischen Team zu "klauen". Die fünf Battle-Sieger eines Teamstreten im Anschluss an ihre Duelle jeweils noch einmal mit ihremBlind Auditions-Song auf. Danach entscheidet der eigene Coach, welchezwei seiner Kids er mit ins Finale nimmt. Im Anschluss haben diegegnerischen Coaches die Gelegenheit zu buzzern und dadurch einen derausgeschiedenen Battle-Gewinner in sein Final-Team zu holen.Das sind die Duelle in der zweiten Ausgabe der Battles:TEAM "LARENA" Zoé-Loes (10, Sannidal/NOR), Chiara (9,Filzmoos/AT), Neha (8, Seeheim-Jungheim): The Cure - "Friday I'm InLove"TEAM MARKLeonie (14, Mannheim), Anais (14, Bad Nauheim), Elvira (13,Leichlingen): Lady Gaga - "Million Reasons" // Diana (12,Easton/USA), Markus (13, St. Johann i. Pongau /AT), Nele (14,Friedrichshafen): Mariah Carey & The Jackson 5 - "I'll Be There"TEAM SASHAZeynep (14, Neuss), Jacqueline (13, Oberhausen), Evgenia (14,Bielefeld): Little Mix - "Shout Out To My Ex" // Eric (12,Denkendorf), Marin (12, Herford), Andreas (13, Bad Rappenau): WalkThe Moon - "Shut Up And Dance With Me""The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos und Fotos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.The-Voice-Kids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell