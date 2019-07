Ed Sheeran feat. der Sektor: 1LIVE-Hörer*innen nehmen Ed-Sheeran-Song in Essen auf

Köln (ots) - Ed-Sheeran-Fans aufgepasst: 1LIVE ruft seineHörer*innen dazu auf, am Mittwoch, 10. Juli, zum Singen auf denWilly-Brandt-Platz nach Essen zu kommen.Anlass ist das neue Ed-Sheeran-Album, das Ende der Wocheerscheint. Jeden Song auf dem Album hat Ed Sheeran mit einem anderenKünstler aufgenommen - darunter Bruno Mars, Justin Bieber, Cardi Bund Eminem. Bei all den Stars auf dem Album hat Ed Sheeran jedoch dengrößten überhaupt vergessen: den 1LIVE Sektor!Das will 1LIVE ändern. Zwischen 12 und 20 Uhr wird die 1LIVESektor-Lounge als mobiles Aufnahmestudio auf dem Willy-Brandt-Platzvor dem Hauptbahnhof stehen. Hier haben die 1LIVE-Hörer*innen dieChance, "Shape of you" einzusingen - und so Teil eines einzigartigenSongs zu werden. Mit allen Stimmen wird 1LIVE am Ende ein großes EdSheeran feat. der Sektor inklusive Musikvideo produzieren. Das Videogeht dann natürlich auch an Ed Sheeran.Alle Infos zur Aktion gibt es auf 1LIVE.de, den fertigen Song gibtes ab Freitag on air im Radio, das Video auf 1LIVE.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Svenja SiegertWDR KommunikationTelefon 0221 220 1723svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell