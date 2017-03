Hamburg (ots) - Ed Sheeran, 26, ist zurzeit einer dererfolgreichsten Sänger der Welt. Mit seinem Album "Divide" bricht ergerade alle Chartrekorde. Aber Erfolg ist seiner Meinung nach nichts,was mit Zufall oder Schicksal zu tun hat. "Du sorgst dafür, dass derrichtige Zeitpunkt und der richtige Ort zusammenkommen", sagt derBrite in einem Interview in der aktuellen Ausgabe von BRIGITTE (seit15. März im Handel). Man müsse - so wie er zu Beginn seiner Karriere- einfach so viel wie möglich auftreten. "Wenn diese Konstellation amTag 172 im Jahr eintritt, du aber leider nur an Tag 178 einenAuftritt hast, verpasst du sie. Du machst dein eigenes Glück, indemdu hart arbeitest." Auch beim Promoten seiner Kunst ist Sheeran derFleißigste in seiner Branche: "Ich spreche mit jedem noch so kleinenRadiosender. Auch mal mit 62 Sendern an einem Tag." Sich selbst hälter nicht für sonderlich talentiert: "Talent macht nur 30 Prozent aus,Arbeit die anderen 70", sagt er.Pressekontakt:BRIGITTEStellv. Leiterin MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell