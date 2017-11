Ed Boyajian, CEO von EnterpriseDB, spricht auf Gartner Symposium/ITxpo über Umsetzung digitaler Führung mit EDB Postgres

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - EnterpriseDB(http://www.enterprisedb.com/)® (EDB(TM)), Datenbankplattformfirmafür digitale Geschäftstätigkeit, hat heute bekannt gegeben, dass EdBoyajian, Präsident und CEO, auf dem angesehenen GartnerSymposium/ITxpo in Barcelona eine Rede über die digitaleTransformation mit EDB Postgres halten wird. Die Veranstaltung imCentre Convencions Internacional Barcelona öffnet heute und dauertbis zum 9. November.Es wird damit gerechnet, dass die Veranstaltung über 2.700 ChiefInformation Officers und weitere Führungskräfte aus dem Bereich derIT anzieht, die Einblicke in die Trends von Technik und Geschäft fürheute und morgen suchen. Insgesamt werden bei Gartner über 6.000Teilnehmer erwartet. Analysten, Branchenfachleute, Anbieter undFachkräfte werden sich über Ideen und Best Practices austauschen unddie kommenden Herausforderungen der Digitalisierung besprechen.Ed Boyajian wird seine Rede mit dem Titel The Race to Digital amMittwoch, 8. November um 13:00 Uhr halten. Er wird über dieHerausforderungen im Bereich der Organisation, betrieblichenTätigkeit und Altsysteme sprechen, denen Unternehmen sichgegenübersehen, wenn die Infrastruktur mit dem Ziel strategischerdigitaler Ergebnisse umgestellt wird. Ed Boyajian wird Best Practicesund bewährte Verfahren vorstellen, mit denen diese Probleme im Rahmender EDB Postgres(TM) Plattform bewältigt werden, um die digitaleUmstellung zu bewältigen.Oscar Herrera, Vice President des Bereichs Services bei EDB, wirdauf der Veranstaltung von Gartner ebenfalls sprechen. Sein Beitragunter dem Titel Bridging the Gap to DevOps ist auf Montag, 6.November 18:10 Uhr angesetzt. Oscar Herrera wird Methoden fürDevOps-Teams vorstellen, um im Einklang Verfügbarkeit vonAnwendungen, Leistung und behördliche Konformität zu erzielen.EDB stellt an Stand Nr. 204 der Ausstellerhalle aus. Besuchererhalten hier Informationen über die Innovationen mit derPostgres-Plattform von EDB auf Basis von Open Source und Steigerungder Flexibilität und Beweglichkeit zur Gestaltung modernerAnwendungen und Infrastrukturen. Besucher können zudem einen Terminvereinbaren unter: sales@edbpostgres.com.Über die EnterpriseDB CorporationEnterpriseDB® (EDB(TM)) ist eine Datenbankplattform für digitaleGeschäftstätigkeit und bietet die erste auf Open Source basierendeDatenplattform für neue Anwendungen, Cloud-Replatforming,Anwendungsmodernisierung und Ablösung von Altsystemen. EnterpriseDBlässt sich in Unternehmenstechnik und -infrastruktur fürHybrid-Cloud-Management, Datenintegration und Daten-Warehousingintegrieren. Unsere Kunden profitieren von der leistungsstärksten,zuverlässigsten, flexibelsten, offensten und kostengünstigstenOpen-Source-Plattform zur Datenverwaltung, die auf dem Marktverfügbar ist. EnterpriseDB hat seinen Sitz in Bedford(Massachusetts). Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.EnterpriseDB.com.EnterpriseDB ist ein eingetragenes Warenzeichen der EnterpriseDBCorporation. EDB und EDB Postgres sind Warenzeichen der EnterpriseDBCorporation. Sonstige Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligenInhaber.MEDIENKONTAKTECairbre SugrueSugrue Communications+44 (0)1932 429 779Cairbre@Sugruecomms.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/596224/EnterpriseDB_Corporation_Logo.jpgOriginal-Content von: EnterpriseDB, übermittelt durch news aktuell