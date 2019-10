Ecover präsentiert Hand-Spülmittel mit 25 % Abfallstoffen aus dem Bierbrauprozess (Wasser und Ethanol) als Zeichen gegen die Wegwerfkultur (FOTO)

Hamburg (ots) -Da braut sich was zusammen! Nach der Verwendung von recyceltenFlaschenkörpern erreicht Ecover eine neue Dimension: Zum ersten Malwerden in der Limited Edition "Brauchbares nicht wegwerfen"Inhaltsstoffe aus Abfällen eingesetzt. Ein logischer Schritt für dasinnovative Unternehmen angesichts der überbordenden Wegwerfkultur.Für das neue Hand-Spülmittel nutzt Ecover Wasser und Ethanol, die beider Herstellung von alkoholfreiem Bier abfallen und beweist damit,dass Abfälle sinnvoll genutzt werden können.Im Zuge seiner Mission für eine saubere Welt und gegen dieWegwerfkultur macht sich Ecover wiederholt für den nachhaltigenUmgang mit Abfällen stark. Bisher fokussierte sich das Unternehmenauf die Wiederverwertung von Kunststoff in den Verpackungen. Nun gehtEcover wieder einen Schritt weiter: Zum ersten Mal kommen in einerneuen, limitierten Hand-Spülmittel Edition Inhaltsstoffe aus Abfällenzum Einsatz. Die Rezeptur des Spülmittels enthält mindestens 25 %Abfallstoffe aus dem Bierbrauprozess (Wasser und Ethanol), diewährend des Extraktionsprozesses bei der Herstellung vonalkoholfreiem Bier entstehen. Aus Resten der Apfelsaftproduktionstammt eine kleine Menge Apfelöl für den Duft.Auch bei der Verpackung des Hand-Spülmittels wird recyceltesMaterial eingesetzt: Die Flasche besteht aus 100 %post-consumer-recyceltem PET, der Verschluss enthält 50 %post-consumer-recyceltes Polypropylen. Hergestellt wird dasSpülmittel im ökologischen Werk von Ecover, das kürzlich von TRUEZero Waste zertifiziert wurde. Ecover erhielt den PLATINUM-Standardund erreichte damit die höchste Auszeichnung im Abfall-Management.Mit der limitierten Edition möchte Ecover zum Nachdenken anregenund andere Unternehmen, Hersteller und Endverbraucher auffordern, deneigenen Umgang mit Abfall zu überdenken. Ecover ist sich bewusst,dass die Limited Edition "Brauchbares nicht wegwerfen" erst einAnfang ist. Anhand des Spülmittels wird jedoch deutlich, dass esMöglichkeiten gibt, Abfälle sinnvoll einzusetzen."Wir sind sehr stolz auf das, was wir bereits erreicht haben. Wirhaben Plastikmüll signifikant reduziert", sagt Tom Domen, Global Headof Longterm Innovation bei Ecover. "Doch mit unserer Verpackung aus100 % post-consumer-recyceltem Plastik, gewonnen ausGetränkeflaschen, hört unsere Mission nicht auf. Wir gehen weiter.Deshalb haben wir intensiv geforscht, ob wir darüber hinausInhaltsstoffe verwenden können, die bereits existieren - aber geradeals Abfall entsorgt werden. Wir sehen Müll damit bewusst als Chanceund nicht nur als ein großes Problem. Wir möchten die Menschen dazuermutigen, nicht nur ihren Plastikkonsum zu überdenken, sondern auchdie Wegwerfkultur, in der wir leben, zu hinterfragen. Denn sie istleider zur Norm geworden! Insgesamt gibt es noch viel zu tun, aberwir glauben, dass die Wiederverwertung von recycelten Materialien undAbfällen ein Weg zu einer besseren Zukunft ist."Limited Edition "Brauchbares nicht wegwerfen"Hand-SpülmittelApfel & Bergamotte450 ml, UVP 1,99 EURDas limitierte Hand-Spülmittel ist ab Mitte Oktober inausgewählten Supermärkten, in dm drogeriemarkt-Filialen oder beiecoverdirect.de verfügbar.Über EcoverEcover ist einer der größten Hersteller ökologischer Wasch- undReinigungsmittel in Europa. Vor 40 Jahren im belgischen Mallegegründet, war Ecover eines der ersten Unternehmen, das einphosphatfreies Waschmittel auf den Markt brachte. Phosphate inWaschmitteln wurden erst 2013 von der EU verboten. MitInnovationsgeist, Erfahrung sowie intelligenter Forschung undWissenschaft hat Ecover Wasch- und Reinigungsmittel auf Pflanzenbasisund mit mineralischen Inhaltsstoffen entwickelt, die Verbrauchernhelfen, ihr Zuhause effektiv sauber zu halten. Heute sindEcover-Produkte in rund 40 Ländern erhältlich.HintergrundinformationenEine bewusste EntscheidungStillstand ist für Ecover und das innovative Team um Tom Domen,Global Head of Longterm Innovation, keine Option. Seit 40 Jahrenlässt sich das Unternehmen von der Natur inspirieren, lernt vomÖkosystem, in dem alles im Kreislauf bleibt und es keine Abfällegibt. Die Marke verwendet kraftvolle Inhaltsstoffe aus Pflanzen, wieKokosnuss, Raps oder Sonnenblumen. Es werden pflanzliche, biologischabbaubare Inhaltsstoffe verwendet, da diese erneuerbar sind und keineendlichen Ressourcen verbrauchen. Angetrieben von denHerausforderungen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist -Ressourcenknappheit, Wegwerfmentalität, Bevölkerungswachstum undglobale Erwärmung - stellt sich Ecover immer wieder die Frage: Könnenwir noch mehr tun?HerausforderungenRessourcenknappheit ist die größte Herausforderung, der sich dieWelt heute stellen muss. Mit einem prognostiziertenBevölkerungswachstum auf bis zu 9 Milliarden Menschen und einerzunehmenden Verstädterung wird der Druck auf die Ressourcen stetigzunehmen. Die UN Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation schätzt,dass bis 2050 weltweit 70 % mehr Lebensmittel produziert werdenmüssen als noch 2006, um die Bevölkerung zu ernähren.(1)Durch globale Erwärmung sind jedoch weltweit viele dergegenwärtigen landwirtschaftlichen Gebiete gefährdet, wasNahrungspflanzen und die Landwirtschaft allgemein sehr belastet. DieErschöpfung erneuerbarer natürlicher Ressourcen in Kombination mitUmweltzerstörung und Klimawandel stellen eine grundlegende Bedrohungfür die menschliche Sicherheit dar.Aus diesem Grund fängt Ecover an, nach alternativen Rohstoffen zusuchen und forscht an Alternativen.Die Alternative - Abfall als ChanceAls Alternative zu Pflanzen, die der Nahrungsmittelproduktiondienen, nutzt Ecover erstmalig Inhaltsstoffe aus Abfällen. DerVorteil: Sie sind bereits vorhanden und müssen nicht erst aufwendigproduziert werden. Dadurch können nun auch Rohstoffe verwendetwerden, die kürzere Transportwege haben und aus Europa stammen. "Mitunseren Limited Editions testen wir neue Verfahren, bevor wir sieskalieren. Gleichzeitig wollen wir auf Themen aufmerksam machen, dieuns wichtig sind," so Tom Domen. "Wir möchten mit der Verwendung vonAbfallstoffen Vorbild sein und die Menschen ermutigen, dieWegwerfkultur aufzugeben."Abfallstoff - Mischung aus Wasser und AlkoholIn seinem Spülmittel nutzt Ecover Alkohol, um die Inhaltsstoffe zukonservieren und die leichte Fließfähigkeit der Flüssigkeit zugewährleisten. Verwendet wird Ethanol, das bisher aus einer Mischungvon Nahrungspflanzen wie Mais, Weizen oder Zuckerrüben gewonnenwurde. Für die Limited Edition werden jedoch erstmalig 25 %Abfallstoffe aus dem Bierbrauprozess (Wasser und Ethanol) eingesetzt,die bei der Herstellung von alkoholfreiem Bier entstehen.Alkoholfreies Bier wird auf die gleiche Weise hergestellt wiereguläres Bier. Dabei werden Mikro-organismen (Hefe) verwendet, umZucker aus Gerste in Ethanol (Alkohol) und andere Aromamoleküleumzuwandeln. Dann wird das Ethanol extrahiert. Während desExtraktionsprozesses wird das gewonnene Ethanol mit Wasser gemischt.Abfallstoff ApfelölEin natürlich gewonnenes Apfelaroma war bislang schwierigherzustellen - die Düfte sind in der Regel synthetisch. InZusammenarbeit mit seinem Parfümpartner setzt Ecover in der LimitedEdition natürliches Apfelöl als einen Teil des Duftstoffes ein.Dieser Reststoff aus der Apfelsaftherstellung wird dadurch gewonnen,dass dem ausgepressten Püree das Wasser entzogen wird. Das Apfelölmacht zwar nur eine sehr geringe Menge der Apfel-Bergamotte-Nuancedes limitierten Spülmittels aus, aber der Anfang ist gemacht. DieVision der Marke ist es, künftig auch die Düfte aus demEcover-Sortiment aus Abfallstoffen zu entwickeln.Recyceltes PlastikDie Flasche des Spülmittels besteht aus 100 %post-consumer-recyceltem PET aus Europa. Ihr Material stammtüberwiegend aus weggeworfenen Getränkeflaschen für Softdrinks oderWasser. Dieser verwendete Kunststoff weist eine um 70 % geringereKohlenstoffbilanz auf als eine neu hergestellte und nicht recycelteFlasche des Herstellers.(2) Erstmalig besteht auch der Verschluss aus50 % post-consumer-recyceltem Polypropylen. Oft bestehen Kappen ausreinem Polypropylen. Obwohl technisch recycelbar, wird Polypropylennicht immer wiederverwertet, weil es für den Recyclingprozess alsnicht wertvoll genug angesehen wird. Mit der Verwendung vonrecyceltem Polypropylen will Ecover dazu beitragen, die Nachfragenach diesem recycelten Stoff zu steigern.Das Werk von Ecover - Zero Waste zertifiziert1992 baut Ecover das ökologische Werk in Malle, das aus über 90 %Baustoffen aus recycelten oder erneuerbaren Materialien besteht.Statt Stahl und Beton kommen Balken aus europäischem Kiefernholz zumEinsatz. Die Wände sind aus speziellen, ökologischenNiedrigenergie-Ziegelsteinen gemauert. Die Konstruktion des Gebäudessorgt für einen hohen Lichteinfall und damit für eine angenehmeArbeitsatmosphäre und weniger Heizbedarf. Das mit Sedum bepflanzteDach isoliert zusätzlich, fügt sich harmonisch in die Umgebung einund bietet Raum für Wildtiere, darunter Austernfischer undTurmfalken.An der Verbesserung der Produktionsstätte arbeitet Ecoverkontinuierlich und setzt sich das Ziel, keine Abfallstoffe aufDeponien zu entsorgen. 2019 wurde das ökologische Werk von dergemeinnützigen Organisation TRUE (Total Resource Use and Efficacy)mit Zero Waste zertifiziert. TRUE bewertet mehr als 80 Kriterien,darunter den Umgang mit Abfall, die Wiederverwendung von Materialien,Kompostierung, Zusammenarbeit mit Lieferanten oder die Ausbildung derMitarbeiter. Ecover erhielt mit dem Platinum-Standard die höchsteAuszeichnung. Dafür sind 64-81 Punkte des TRUE-Systems nötig. Derzeitentsorgt Ecover noch 2 % Abfall über Deponien. Die TRUEZertifizierung zeigt jedoch einen klaren Weg, innerhalb der nächstenJahre 0 % zu erreichen.Vision und AusblickDie Verwendung von Wasser und Ethanol ist nur der Anfang. In dennächsten 5 bis 10 Jahren will Ecover mehr Inhaltsstoffe aus Abfallverwenden. Aktuell werden Möglichkeiten geprüft, die AbfallstoffeWasser und Ethanol in weitere Produkte zu integrieren und Tenside ausAbfällen herzustellen.(1) United Nations Department of Economic and Social Affairs,Population Division, World Population Prospects: The 2017 Revision.(2) http://ots.de/4mhceoPressekontakt:WERBEWELT AGCaroline Pusch und Daniela WarrasSchleißheimer Str. 25, 80333 München, Tel: +49 (0)89 3588 176-0E-Mail: caroline.pusch@werbewelt.de , daniela.warras@werbewelt.deOriginal-Content von: ECOVER Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell