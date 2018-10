Ecover eröffnet das erste Rubbish Café in Deutschland (FOTO)

Stuttgart (ots) -ECOVER, einer der größten Hersteller ökologischer Reinigungsmittelin Europa, hat in Berlin das erste deutsche "Rubbish Café" eröffnet.Die Marke möchte damit auf das Übermaß an Plastikmüll aufmerksammachen und zeigen, dass es sich bei diesem Unstoff um einentatsächlichen Wertstoff handelt. Noch bis Sonntag, den 14. Oktobersind Besucher eingeladen, im Café Hermann Eicke in der Brunnenstraße45 ein Heißgetränk ihrer Wahl mit einer alten, sauberenPlastikverpackung zu bezahlen. Wie diese gesammelten Kunststofferecycelt werden können und dass daraus direkt ein neuerGebrauchsgegenstand entstehen kann, demonstriert Ecover vor Ort inseiner "Wertstoff Academy".Plastikmüll ist ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Ecoverist davon überzeugt, dass die Verwendung von Kunststoff fürEinwegzwecke grundsätzlich falsch ist. Im Zuge ihrer Mission gegendie Plastik-Wegwerfkultur lädt die Marke interessierte Besucher undPassanten in das sogenannte Rubbish Café in Berlin ein. Hier wirdPlastikmüll zum Wertstoff und einer echten Währung, dennJoghurt-Becher oder gebrauchte Flaschen können gegen einen Kaffeeoder Tee to stay getauscht werden. Wie der Recyclingprozess dieserVerpackungen ist und welche Stoffe überhaupt wiederverwertet werdenkönnen, erklärt Ecover in der Wertstoff Academy im Café. Sie zeigen,dass aus dem Unstoff Plastik wieder ein neuer Gebrauchsgegenstandentstehen kann: Besucher können ihr eigenes Unikat in Form einerWäscheklammer gleich mitnehmen. Mit der Aktion möchte Ecover für dasThema Plastik sensibilisieren und eine Plattform für diejenigenbieten, die sich über Recycling informieren und austauschen möchten."Wir müssen Plastik grundsätzlich neu denken: Wie wir esherstellen, verwenden, wiederverwenden und recyceln. Wir glauben,dass unsere Branche hier mehr Verantwortung übernehmen muss, weil essystematisch einfach falsch ist, ein langlebiges Material wie Plastiknur einmal zu verwenden", erklärt Tom Domen, Longterm InnovationManager von Ecover. "Das Rubbish Café ist Teil unserer Clean WorldRevolution. So zeigen wir der Welt, welchen unglaublichen Wert eshat, Plastik zurück in die Recyclingkette zu führen und damit denRohstoffkreis zu schließen. Nur so können wir die Masse anNeukunststoffen minimieren."Ecover hat dazu bereits Anfang des Jahres den ersten Schrittgemacht und einen neuen Flaschenkörper für seine Spülmittelherausgebracht, der zu 100 % recycelt und leicht recycelbar ist. ImVergleich zu Neukunststoff hat dieser recycelte Kunststoff einen um70% geringeren CO2-Fußabdruck. Die Ambition des Unternehmens ist es,bis 2020 das gesamte Sortiment komplett auf Recycling-Kunststoffumzustellen und damit die Verwendung von Neukunststoff deutlich zureduzieren. Gleichzeitig werden weitere Alternativen erprobt, umVerpackungsmüll zu reduzieren.Adresse:Rubbish Café EcoverCafé Hermann EickeBrunnenstraße 4510115 BerlinÖffnungszeiten der Wertstoff Academy:Freitag, 12.10.2018 von 15:00 bis 19:00 UhrSamstag, 13.10.2018 von 15:00 bis 19:00 UhrÜber EcoverEcover ist einer der größten Hersteller ökologischer Wasch- undReinigungsmittel in Europa. Vor 39 Jahren im belgischen Mallegegründet, war Ecover eines der ersten Unternehmen, das einphosphatfreies Waschmittel auf den Markt brachte; Phosphate wurdenerst 2013 von der EU verboten. Mit Pioniergeist, Erfahrung undintelligenter Forschung und Wissenschaft hat Ecover Wasch- undReinigungsmittel auf Pflanzenbasis und mit mineralischenInhaltsstoffen entwickelt, die Verbrauchern helfen, ihr Zuhauseeffektiv und mit geringster Umweltbelastung sauber zu halten. Heutesind Ecover-Produkte in rund 40 Ländern erhältlich, und ihr Beitragzum Umweltschutz wurde sowohl vom Time Magazine als auch vomUmweltprogramm der Vereinten Nationen gewürdigt.www.ecover.dePressekontakt:WERBEWELT AG | Caroline PuschSchleißheimer Str. 25 | 80333 München | Tel: +49 (0)89/35 88 176 0E-Mail: caroline.pusch@werbewelt.deOriginal-Content von: ECOVER Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell