Econopolis Patrimonial Emerging I Cap: Bahnt sich was an?

Econopolis Patrimonial Emerging I Cap schnitt vergangenen Monat performancetechnisch überdurchschnittlich ab. Der Preis vor einem Monat betrug 113,91 Euro. Heute liegt dieser bei 116,72 Euro. Innerhalb des vergangenen Monats erlebten die Anleger von Econopolis Patrimonial Emerging I Cap einen Kursgewinn von 2,81 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies 2,47 Prozent. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung