Der Economist ist Europas Magazin des Jahres (FOTO)

London, Wien (ots) -Der Economist stößt regelmäßig gesellschaftlich relevante Debattenan. Zugleich zählt er zu den innovativsten und erfolgreichstenMedien. Beim European Publishing Award 2019 wurde das britischeWochenmagazin nun von einer internationalen Jury einstimmig zum"European Magazine of the Year" gewählt. "Dem Economist kommt inpolitisch turbulenten Zeiten große Bedeutung und Verantwortung zu.Mit einem klaren Bekenntnis zu höchster publizistischer Qualitätstärkt der 175 Jahre alte Traditionstitel das Vertrauen in denJournalismus europaweit. Sein anspruchsvolles Konzept nimmt die Leserernst und fordert sie im gleichen Maß. Das kommt auch wirtschaftlichgut an", begründet die Jury ihre Entscheidung. In den zurückliegendenfünf Jahren konnte das Magazin seine Einnahmen aus dem Vertriebverdoppeln. Zuletzt setzte es von wenigen Wochen eine Preiserhöhungvon 20 Prozent durch.Mit einem Special Award wird der Beobachter ausgezeichnet. "DieBedeutung des Beobachters auf dem Schweizer Zeitschriftenmarkt istbeeindruckend. Er vereint vorbildlichen investigativenWirtschaftsjournalismus mit hohem Nutzwert für die Leser. DieTraditionsmarke hat nicht nur eine außergewöhnlich hohe Verbreitung,sondern eine ebenso außergewöhnlich hohe Glaubwürdigkeit. Dieseerlaubt es, neben der klassischen Magazinpublikation zukunftsweisendeneue Geschäfte etwa über einen personalisierbaren digitalen Ratgeberaufzubauen. Als starke Stimme der Schweiz steht die Zeitschriftexemplarisch für die Kernkompetenzen von hochwertigemMagazinjournalismus", urteilt die Jury."European Newcomer of the Year" ist Frankfurter AllgemeineQuarterly. "Quarterly sticht durch das auffällige, konsequenteingesetzte Cover-Konzept heraus, das für einen hohe Wiederkennungsorgt. Das Magazin überzeugt durch ein stringent durchgezogenesProduktdesign und eine klare Bildsprache", urteilt die Jury.Die European Publishing Awards zeichnen die besten Magazine,Zeitungen und digitalen Medien Europas aus. Die in 53 Kategorienausgeschriebenen Wettbewerbe zeigen, welche Medien durch Qualität inKonzeption, Inhalt und Design herausragen und welche Strategien,Geschäftsmodelle, Tools und Plattformen erfolgreich sind. Teilnehmenkonnten Medienunternehmen und deren Zulieferer, Servicepartner undDienstleister. Die Preisträger sind auf newspaper-congress.euveröffentlicht.Alle Auszeichnungen werden beim European Newspaper Congress vom12. bis 14. Mai in Wien verliehen. 500 Chefredakteure undFührungskräfte europäischer Medienhäuser tauschen dort ihre bestenCases, Konzepte und Strategien aus. Bundeskanzler Sebastian Kurzeröffnet den Kongress. Friede Springer wird für ihr Lebenswerkgeehrt.