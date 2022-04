Ecommerce.de Consulting GmbH expandiert: Unternehmensberatung sucht neue Mitarbeiter

Berlin (ots) -Die Unternehmensberatung Ecommerce.de Consulting GmbH mit Sitz in Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter im Bereich Social Media, Content-Management, Mediengestalter in Bild und Ton und Videografen. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gründern sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, sich im E-Commerce zu platzieren, eine eigene Marke aufzubauen und damit mehr Kunden zu erreichen. Um in diesem Jahr weiterzuwachsen, mehr Kunden zu helfen, ihre Dienstleistungen weiter zu verbessern und Marktführer in ihrem Feld zu werden, wollen sie ihr Team vergrößern.Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer: "Mit über 1000 aktiv betreuten Unternehmen zählen wir zu den erfolgreichsten Coaching und Consulting Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum. Um unser aktuell 16-köpfiges Team zu erweitern, sind wir auf der Suche nach Menschen, die sich einbringen wollen, teamfähig sind und sich gemeinsam mit uns weiterentwickeln möchten."Die Unternehmensberatung bietet ihren Mitarbeitern eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen und dynamischen Team, überdurchschnittlich hohe Gehälter und hervorragende Aufstiegschancen. Daneben ist das moderne Büro ausgerüstet mit einem Obstkorb, einem Kaffeevollautomat, Quellwasser sowie topaktuelle Apple-Geräte als Grundausstattung.Außerdem ist der Ecommerce.de Consulting GmbH die Weiterbildung der Mitarbeiter sehr wichtig. Daher bieten sie ihnen neben kostenlosen Fortbildungen auch sehr gute Möglichkeiten zur eigenen Weiterentwicklung im Unternehmen. Daher sind motivierte und ambitionierte Mitarbeiter gefragt, denn hier ist Engagement und Charakter wichtiger als berufliche Vorerfahrungen."Wir wollen unsere Kunden erfolgreich machen und wirklich etwas bewegen. Daher wollen wir unser Team auch in diesem Jahr deutlich vergrößern. Dabei legen wir besonders großen Wert auf das Wachstum gemeinsam als Team, ebenso wie die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen. Denn in 5 Jahren wollen wir zu den erfolgreichsten digitalen Unternehmen Deutschlands gehören", sagt der Geschäftsführer.Über Nicklas Spelmeyer:Nicklas Spelmeyer ist seit drei Jahren auf der Plattform Amazon erfolgreich als Verkäufer und berät mit seinem Team inzwischen über 300 Kunden dabei, ihre Amazon-Präsenz zu optimieren. Sein Fokus liegt auf Marketing und Verkaufspsychologie. Spelmeyer ist außerdem Autor eines viel gelobten Fachbuches über Amazon-Shops und längerer kurzer Zeit auch bei YouTube aktiv.Interessenten finden weitere Informationen unter: https://ecommercede.recruitee.com/Pressekontakt:Nicklas Spelmeyerhttps://www.fbaunstoppable.deE-Mail: office@fbaunstoppable.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Nicklas Spelmeyer, übermittelt durch news aktuell