Ecologs neuer Compliance-Chef verpflichtet Unternehmen weltweit zur Nachhaltigkeit

Eindhoven, Niederlande (ots) -> Ecolog International, ein global agierendes Unternehmen fürintegrierte Service-Dienstleistungen, hat sich den Standards desUnited Nations Global Compact (UNGC) verpflichtet. Dabei handeltes sich um die weltweit größte und bedeutendste Initiative fürunternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit.> Die Verpflichtung auf die UNGC ist Teil des neuen Ethik- undCompliance-Programms, das Aley Raza als neuer Chief ComplianceOfficer von Ecolog initiiert hat.Ecolog International, ein in Dubai ansässiges Unternehmen fürintegrierte Dienstleistungen weltweit, ist jetzt offiziellerTeilnehmer am Programm UNGC der Vereinten Nationen. UNGC ist dieweltweit umfassendste und bedeutendste Initiative fürunternehmerische Nachhaltigkeit und Verantwortung. Das Programm setztsich mit Engagement dafür ein, dass Unternehmen universellePrinzipien der Nachhaltigkeit implementieren und sich derUnterstützung von UN-Zielen verpflichten.Ecolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, derLogistik, technische Planung, Facility Management undUmweltdienstleistungen bündelt und aus einer Hand anbietet. Zu denKunden des Unternehmens zählen Regierungen, humanitäre Organisationenund gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Öl & Gas sowieBergbau. Ecolog realisiert außerdem schlüsselfertig individuellgeplante Energie- und Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen ist in36 Ländern und an rund 150 Standorten aktiv, darunter Afghanistan,Irak, Mali und Zentralafrikanische Republik.Die Entscheidung sich UNGC anzuschließen ist Teil einer ganzenReihe von Initiativen, die Ecologs neuer Chief Compliance Officer,Aley Raza, angestoßen hat, zu einem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmensich in weitere Märkte und Unternehmensfelder wie den Energiesektorbewegt. Raza realisiert u.a. eine neue Compliance-Regelung, diesowohl ein Unternehmensleitbild als auch vertragliche Compliance undjuristische und regulatorische Standards umfasst. Die Grundlage dafürbilden "best practices" aus den US Federal Sentencing Guidelines, dieOECD Internal Control Guidelines, SCCE USA, UN/EU Guidelines, sowieandere relevante Leitlinien.Durch die Teilnahme an UNGC verpflichten sich Unternehmen auf dieImplementierung der "Zehn Prinzipien" der UNGC in ihre Strategie undUnternehmenspolitik. Sie verpflichten sich zudem auf die Beachtungvon Menschenrechten, auf adäquaten Arbeits- und Umweltschutz undAnti-Korruptionsvorschriften. Ecolog ist damit Teil von annähernd9.700 Unternehmen und Organisationen, die diese Standards beachten -darunter Firmen wie Lego, Microsoft, Sabic, Toyota, UBS und Unilever.Adil Toubia, CEO von Ecolog: "Ecolog handelt bereits in hohem Maßeveranwortungsvoll, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass wir ineinigen Ländern weltweit aktiv sind, in denen Unternehmenstätigkeiteneine Herausforderung darstellen. Dank Aleys Leitung bei Complianceund ethischer Unternehmensführung werden wir jedoch unser Geschäftglobal auf eine noch höhere Ebene heben was die Nachhaltigkeitbetrifft.""Wir fühlen uns verpflichtet, eine Organisation aufzubauen, diehöchste Ansprüche an Ehrlichkeit, Integrität, ethisch einwandfreiesVerhalten und best practice erfüllt," erläutert Ecologs ChiefCompliance Officer Aley Raza, "dies ist ein Wert in sich, abergleichfalls von vitaler Bedeutung für die Kunden in allen Bereichen,die zu Recht den Anspruch auf höchste ethische und geschäftlicheStandards haben".Über Ecolog InternationalEcolog ist ein Unternehmen mit Hauptsitz Dubai und Niederlassungensowie Aktivitäten weltweit, das integrierte Dienstleistungenanbietet. Das Unternehmen beschäftigt global 12.000 hochspezialisierte Mitarbeiter und unterstützt Kunden in den BereichenVerteidigung und Friedensmissionen, Energie (inkl. Öl und Gas),Bergbau sowie im humanitären Bereich. Ecolog erbringt für Kundenzahlreiche individuelle Auftrag-bezogene Dienstleistungen, darunterdie Erstellung schlüsselfertiger Camps, weltweite Logistik,Industrie-Dienstleistungen sowie vielfältige, umfassende technischeUnterstützung. https://ecolog-international.com/en/UN Global Compact Initiative (UNGC)UNGC ist eine Initiative der Vereinten Nationen, die Unternehmenweltweit dazu auffordert, Richtlinien der Nachhaltigkeit und sozialerVerantwortung zu beachten und entsprechend über die ImplementierungBericht zu erstatten. UNGC ist ein Regelwerk, das auf denvorgegebenen "Zehn Prinzipien" für Unternehmen basiert, womitethisches Verhalten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrecht,Umwelt und Anti-Korruption abgedeckt sind.https://www.unglobalcompact.orgAley Raza, Ecolog Chief Compliance OfficerAley Raza verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung inglobaler Compliance und Unternehmensführung. Seine besondereExpertise resultiert aus der Tätigkeit für internationaleEnergieunternehmen wie Chevron, ENOC und Dragon Oil, für die erProjekte in den Bereichen Corporate Governance, Unternehmensleitbild,unternehmerisches Risikomanagement und Rechnungsprüfungverantwortete. Raza verfügt über ein MBA im Finanzwesen und gilt alsUS Certified Compliance & Ethics Professional. Er gehört zahlreichenFachorganisationen wie SCCE, OECD, IIA, ICD, IODs, etc. an. Aley Razahat zahlreiche Grundsatzpapiere verfasst und hat international vieleAuszeichnungen erhalten.Pressekontakt:Pierre Dié ChachayEcolog International FZEDubai Airport Free Zone (DAFZA)P.O. Box 54464Dubai - VAETelephone: +971 (0)4 299 4500Fax: +971 (0)4 299 5055E-mail: press@ecolog-international.comOriginal-Content von: nd group, übermittelt durch news aktuell