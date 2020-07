Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Ecolog bietet in Partnerschaft mit Pro Health Medical Reisenden und Bürgern der Region Eindhoven die Möglichkeit, einen COVID-19-Test durchzuführen und ein PCR-Test-Zertifikat zu erhalten, um zur wirksamen Bekämpfung der Pandemie beizutragen.- Ecolog's Rapid Screening & Diagnostics bietet eine umfassende und integrierte Lösung, die auf die Verbesserung des Kundenkomforts und der öffentlichen Sicherheit abzieltEcolog Deutschland, ein Unternehmen der Ecolog International Group, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen, Technologie, Umweltlösungen, Logistik, Ingenieur- und Bauwesen und Pro Health Medical - InVitaLab, haben die Eröffnung eines COVID-19-Testzentrum am Flughafen Eindhoven, Luchthavenweg 59, angekündigt. Die Teststation bietet Bürgern und Anwohnern sowie Passagieren die Möglichkeit, einen COVID-19 q-PCR-Test durchzuführen und Befunde innerhalb kürzester Zeit zu erhalten. Dies soll Sicherheit und Komfort bieten, sei es auf Reisen oder im täglichen Leben.Eine Früherkennung der Infektion kann wirksam dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und auch den Mobilitäts- und Reisekomfort der Bevölkerung zu erhöhen. Ecolog's Eco-Care Solution wurde in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern aus den Bereichen Medizin und Virologie entwickelt. Sie bietet Screening-, Test- und Diagnoselösungen, die zur wirtschaftlichen Kontinuität und zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen. Die Lösung wurde in Luxemburg erfolgreich eingesetzt und ermöglichte das bahnbrechende landesweite COVID-19 Testprogram der Regierung und des LIH.Ecolog wird in Partnerschaft mit Pro Health Medical (ein von dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) anerkanntem Labor) das COVID-19 Testzentrum im Juli in Betrieb nehmen und allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich testen zu lassen. Der Prozess ist darauf ausgerichtet, den Arbeitsablauf zu optimieren und eine schnelle Umsetzung der Ergebnisse zu gewährleisten. Die digitale Plattform ermöglicht es Kunden, sich über eine App (Das-Lab©) zu registrieren und ihren Termin auszuwählen. Die Ergebnisse werden innerhalb kürzester Zeit digital über eine sichere Plattform geliefert.Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Wir sind stolz darauf, in Eindhoven COVID-19-Tests anbieten zu können und mit unserer Screening & Diagnose-Lösung zum Komfort und zur Sicherheit der Allgemeinheit und Reisenden beizutragen. Wir glauben, dass Testprogramme eine der effektivsten Möglichkeiten sind, das Risiko und die Auswirkungen einer möglichen zweiten Welle oder eines periodischen Wiederauflebens zu minimieren und weiteren wirtschaftlichen und sozialen Schaden zu vermeiden."Theodoor Scheepers, CEO von Pro Health Medical, sagte: "Unsere Partnerschaft mit einem weltweit anerkannten und führenden Unternehmen wie Ecolog ermöglicht es uns, in der Region Eindhoven eine schnelle, bequeme und sichere End-to-End-Lösung anzubieten".Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1199793/Ecolog_Walk_In_COVID_Testing.jpgPressekontakt:Ecolog DeutschlandPhone.: +49 (0) 211 6887500press@ecolog-international.comwww.ecolog-international.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/115658/4641550OTS: EcologOriginal-Content von: Ecolog, übermittelt durch news aktuell