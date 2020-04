Ecolog International und Treox schließen eine Kooperation zur Optimierung der Ecolog Desinfektionslösung 4.0 zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Die Kooperation zielt darauf ab, die Ecolog Desinfektionslösung 4.0 (EDS-4.0) weiterzuentwickeln und einen Beitrag zu verbesserter Industrie- und Prozesshygiene zu leisten- Die nachhaltige und sicher einsetzbare EDS-4.0 Desinfektionslösung ist insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Luftfahrt, Logistik, Energie, Nahrungsmittelindustrie anwendbar- TREOX D besitzt ein breites Wirkspektrum gegen Mikroorganismen und ergibt mit Wasser gemischt Anwendungslösungen für unterschiedliche Einsatzgebiete- ECOLOG International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen und die Treox Industry GmbH, ein Pionier auf dem Gebiet der umweltschonenden, schnell wirkenden Desinfektionslösungen, vereinen ihre Kräfte zur Weiterentwicklung der Ecolog Desinfektionslösung 4.0 (EDS-4.0).Ecolog's EDS-4.0 - als Teil der Ecolog Eco-Care Lösung - zielt darauf ab, Industrie- und Prozesshygenie mit einer 100% biologisch abbaubaren und umweltschonenden Desinfektionslösung zu verbessern. Derzeit bestehen verschiedenen Ansatzpunkte und Diskussionen unter dem Einsatz dieser innovativen Lösung, die Wiedereröffnung der Wirtschaft mit einem hohen Maß an Sicherheit zu unterstützen.TREOX D ist dermatologisch getestet und weder hautirritierend noch augenreizgend oder toxisch. TREOX D ist frei von jeglichen Gefahrenpiktogrammen und enthält keine petrochemischen Inhaltsstoffe, keine Tenside, keine Farb- und Duftstoffe, keine Konservierungsmittel und ist fett- und öl-frei. TREOX D ist als Ergebnis langjähriger Forschungsarbeit mit dem Dermatest-Siegel "Excellent" ausgezeichnet worden.Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International kommentiert die Vereinbarung wie folgt: "Regelmäßige Desinfektionsmaßnahmen und verbesserte Prozesshygiene werden zu einem wichtigen Bestandteil des Arbeits- und Privatlebens werden. Innovative Produkte wie TREOX D leisten einen wichtigen Beitrag um unsere Diensteilungen sicher und nachhaltig anbieten zu können."Marc Heineking, Gründer und Geschäftsführer der Treox Industry GmbH sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Serviceanbieter wie Ecolog. Durch die globale Präsenz von Ecolog werden wir in der Lage sein, unsere Produkte weitreichender anzubieten."Pressekontakt:Ecolog International FZET.: +971(0)42994500press@ecolog-international.comwww.ecolog-international.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1159962/Ecolog_Social.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135889/4581325OTS: Ecolog InternationalOriginal-Content von: Ecolog International, übermittelt durch news aktuell