Ecolog International und GE Healthcare unterzeichnen eine strategische Absichtserklärung zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Ecolog's Eco-Care Solution zielt darauf ab, während der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie die langersehnte Öffnung der Wirtschaft zu ermöglichen- Ecolog's Rapid Care Park wird durch die moderne medizinische Ausstattung von GE Healthcare ergänztECOLOG International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen und GE Healthcare in Deutschland, ein weltweit führendes Unternehmen für medizinische Technologien, digitale Infrastruktur, Datenanalysen und Tools zur Entscheidungsunterstützung, vereinen ihre Kräfte zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie.Rapid Care Park(TM) - eine integrierte Lösung und Teil der Eco-Care Solution - wird zur Entlastung des Gesundheitssystems Intensivpflegestationen und Beatmungsgeräte breitstellen. Regierungen können sich somit darauf konzentrieren Ansteckungszahlen zu minimieren, damit Krankenhäusern wieder eine Kapazität für wesentliche Operationen zur Verfügung steht.GE Healthcare's breit gefächertes Angebot an medizinischen Geräten, wie z.B. Beatmungsgeräte, Röntgengeräte und CT-Scans gehören zu den wichtigsten technischen Geräten medizinischer Einrichtungen wie dem Rapid Care Park von Ecolog.Ali Vezvaei, Group Chief Executive Officer von Ecolog International, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "In dieser schwierigen Zeit, in der die ganze Welt einer neuartigen Situation aufgrund der COVID-19 Pandemie gegenübersteht, arbeiten wir bei Ecolog mit sämtlichen Ressourcen daran, die privaten und öffentlichen Sektoren zu unterstützen und der Gesellschaft zu dienen. Dabei freuen wir uns mit einem Partner wie GE Healthcare als Anbieter für zuverlässige medizinische Ausrüstungen und Technologien zusammenzuarbeiten. Die Kooperation bietet uns weitere Möglichkeiten unseren Kunden zu dienen und ergänzt unser Angebot."Catherine Estrampes, CEO von GE Healthcare Europa sagte: "Während die Welt sich bisher nicht bekannten Herausforderungen stellt, die durch die Corona-Krise entstanden sind, ist es uns bei GE Healthcare eine Ehre Gesundheitseinrichtungen, Städte und Gemeinden sowie Patienten weltweit zu unterstützen."Michael Stockhammer, General Manager der GE Healthcare (DACH) fügte hinzu: "Wir sind davon überzeugt, dass die Bereitstellung unserer Ausstattung und unser Fachwissen dazu beitragen kann, die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie zu beschleunigen und die dringend benötigten Kapazitäten bereitzustellen."