Ecolog International spendet technische Geräte in schwierigen Corona-Zeiten für bedürftige Schüler und Schülerinnen

Tetovo, Nordmazedonien (ots/PRNewswire) - Ecolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Technologie, Umweltdienstleistungen, Energie, Logistik, Ingenieurwesen, technische Planung und Facility Management spendet elektronische Geräte wie z.B. Tablets an eine Vielzahl bedürftiger Kinder in Nordmazedonien. Die Endgeräte werden dringend von Schülern und Schülerinnen benötigt, um am digitalen Unterricht teilnehmen zu können, der vor einigen Wochen aufgrund der COVID-19 Pandemie eingeführt wurde.Mit der Schließung der Schulen aufgrund des Corona-Virus, sind viele Kinder nicht in der Lage an dem digitalen Unterricht teilzunehmen, da diese nicht über die entsprechende digitale Ausrüstung verfügen. Damit sozial benachteiligte Kinder an dem digitalen Unterricht teilnehmen können, hat Ecolog ein Projektteam gebildet, dass die technischen Geräte beschafft, die Logistik plant und die Geräte verteilt.Ecolog schätzt die Unterstützung der Behörden, die Ecolog einen Überblick über die Gemeinden in Nordmazedonien verschaffen haben, in denen Schüler und Schülerinnen dringend elektronische Geräte benötigen. Die Geräte dürfen die bedürftigen Schüler und Schülerinnen dauerhaft behalten, damit sie auch nach der Corona Krise einen besseren Zugang zu dieser Lernform haben."Während dieser schwierigen Zeit, in der die ganze Welt einer neuartigen Situation gegenübersteht, ist es unsere Pflicht sich gegenseitig zu unterstützen. Diese Pandemie, hat uns zahlreiche Lektionen erteilt und uns vor Augen geführt, wie wichtig Bildung und Wissenschaft ist, um neue Herausforderungen zu meistern" sagte Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International. "Ecolog unterstützt durchgängig Gemeinden, in denen wir tätig sind. Diese Initiative wurde von dem Philanthrop Lazim Destani ins Leben gerufen damit Schüler am derzeit notwendigen Fernunterricht teilnehmen können. Ecolog und die Destani Familie werden auch weiterhin Initiativen unterstützen, die Lebensstandards verbessern und positive soziale, wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen haben."Der Fokus der Unternehmensstrategie von Ecolog International ist stark auf die Verbesserung von Gesundheit, Bildung sowie Maßnahmen und Lösungen gegen den Klimawandel und wirtschaftliche und ökologische Aspekte ausgelegt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160441/Ecolog_Donation.jpgPressekontakt:Ecolog InternationalTel.: +971(0)42994500press@ecolog-international.comwww.ecolog-international.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135889/4582708OTS: Ecolog InternationalOriginal-Content von: Ecolog International, übermittelt durch news aktuell