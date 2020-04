Ecolog International führt Eco-Care Lösung ein, die den privaten und öffentlichen Sektoren eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten infolge der COVID-19 Pandemie ermöglicht

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - - Ecolog's Eco-Care Lösung zielt darauf ab, während der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie die langersehnte Öffnung der Wirtschaft zu ermöglichen- Schnelle Diagnosen, intelligente Desinfektion und Isolationskonzepte bilden die Schwerpunkte dieser Dienstleistung- Eco-Care soll das Gesundheitssystem entlasten, medizinische Kapazitäten bereitstellen und somit die Normalisierung der Wirtschaft unterstützenEcolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Technologie, Umweltdienstleistungen, Energie, Logistik, Ingenieurwesen, technische Planung und Facility Management führt unter dem Namen Eco-Care eine Lösung ein, die die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in den privaten und öffentlichen Sektoren infolge der COVID-19 Pandemie unterstützen kann.Die Eco-Care Lösung umfasst drei Schwerpunktbereiche:(i) Schnelle Diagnosen (Ecolog RSD): Ein umfassendes System mit einer Vielzahl von Stationen an denen Schnelltests durchgeführt werden an wichtigen Standorten und ein Netzwerk von Laboren um kostenlose Diagnosen anzubieten.(ii) Intelligente Desinfektionslösung: Ganzheitliche Desinfektion von Einrichtungen, Anlagen und Gebäuden.(iii) Rapid Care Park(TM): integrierte Lösung mit Intensivpflegestation und Beatmungsgeräten zur Entlastung des Gesundheitssystems, damit Regierungen sich darauf konzentrieren können, Ansteckungszahlen zu minimieren und Krankenhäuser eine Kapazität für wesentlichen Operationen bereitstellen könnenEcolog plant die Eco-Care Lösung in Absprache mit den jeweiligen Behörden so schnell wie möglich und im großen Maßstab einzuführen, um die Pläne der jeweiligen Länder zu unterstützen und die Wirtschaft wieder zu öffnen. Zudem bestehen Diskussionen, die Eco-Care Lösung im industriellen Bereich zu nutzen, um eine sichere Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten gewährleisten zu können.Ali Vezvaei, Group Chief Executive Officer von Ecolog International, kommentierte die Einführung der Eco-Care Lösung wie folgt: "Die COVID-19 Pandemie ist die globale Gesundheitskrise unserer Zeit und zwingt Nationen den wirtschaftlichen Wohlstand und unseren gewohnten Lebensstandard zu opfern um Leben zu schützen. Während dieser schweren Zeit, arbeiten wir bei Ecolog weiterhin an einer Mission: die privaten und öffentlichen Sektoren zu unterstützen und der Gesellschaft zu dienen. Dabei nutzen wir die Erkenntnisse der Wissenschaft, setzen all unsere Ressourcen und unser Know-how ein und arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen."Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157074/Ecolog_International.jpgKontakt Phone: +971 (0)4 299 4500 press@ecolog-international.com http://www.ecolog-international.com/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135889/4574735 OTS: Ecolog InternationalOriginal-Content von: Ecolog International, übermittelt durch news aktuell