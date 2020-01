Ecolab: Es wird immer turbulenter!

Am 24.01.2020, 00:55 Uhr notiert die Aktie Ecolab an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 198.27 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Unser Analystenteam hat Ecolab auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Ecolab 3 mal die Einschätzung buy, 8 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ecolab vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 196,4 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 1,93 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 200,2 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ecolab-Aktie ein Durchschnitt von 194,54 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 196,4 USD (+0,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (188,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,08 Prozent), somit erhält die Ecolab-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Ecolab erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,84 liegt Ecolab unter dem Branchendurchschnitt (10 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 34,38 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.