Ecolab Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Ecolab hat für 2019 solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 1,6% auf rund 14,9 Mrd $. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 9,1% auf rund 1,6 Mrd $. Trotz der konjunkturellen Schwierigkeiten lief es im Industriegeschäft am besten. Der Bereich gilt als preisunsensibel, sodass höhere Verkaufspreise am Markt durchgesetzt werden konnten. Aber auch in den anderen Abnehmergruppen konnte Ecolab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



