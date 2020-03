Ecolab Aktie: Jetzt geht es ans Eingemachte!

Weitere Suchergebnisse zu "Ecolab":

Kurz vor Erreichen der 200-Euro-Marke beendete das neuartige Coronavirus Mitte Februar den Aufwärtstrend bei der Aktie von Ecolab. Seither verlor das Papier um rund 20 Prozent an Wert und wird nun zu nur noch 160 Euro gehandelt. Die schlechte Stimmung an den Märkten setzte sich am Montag fort, was bei Ecolab zu Kursverlusten von mehr als fünf Prozent sorgte. Wie es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



