Ecolab Aktie: In der Erforschung von Puraten ist Ecolab der Durchbruch gelungen

Ecolab hat für die ersten 9 Monate solide Zahlen präsentiert. Alle relevanten Kennzahlen haben sich verbessert. Der Umsatz stieg um 4% auf 10,2 Mrd $. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 10% auf 3,20 $ pro Aktie. Die Umstrukturierung zeigt Wirkung. Ecolab hat seine Kosten im Griff und hebt sich damit von den meisten anderen Konkurrenten positiv ab. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten. Die Expansionsvorhaben gehen nur sehr schleppend voran. Hier hat sich der Konzern mehr erhofft.

Für Ecolab eröffnet sich ein Milliardenmarkt

Doch gerade in Europa gibt es starke Konkurrenten, die sich die eigenen Marktanteile nur sehr ungern streitig machen lassen. Hier gilt es abzuwarten, wer letztlich das Rennen machen wird. Die Qualität und Innovation der Produkte wird dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Deshalb setzt Ecolab jetzt verstärkt auf die Forschung und Entwicklung. Hier konnten zuletzt bahnbrechende Erfolge erzielt werden. In der Erforschung von Puraten ist Ecolab der Durchbruch gelungen.

Purate gelten als wichtigster Ersatzstoff für Chlor und können so in der Hygiene oder zum Bleichen von Papier eingesetzt werden. Dabei sind die Purate viel umweltverträglicher und kostengünstiger. Vor allem in den westlichen Industriestaaten wird das Thema Umweltschutz immer wichtiger. Hier eröffnet sich für Ecolab ein Milliardenmarkt. Jetzt muss Ecolab dieses Potenzial nur noch in echte Aufträge umwandeln. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.