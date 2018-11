Ecofin Global Utilities And Infrastructure: Kann das wirklich gut gehen?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Ecofin Global Utilities And Infrastructure unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken". Die Ecofin Global Utilities And Infrastructure-Aktie notierte am 31.10.2018 mit 1,2625 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ecofin Global Utilities And Infrastructure einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ecofin Global Utilities And Infrastructure jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ecofin Global Utilities And Infrastructure führt bei einem Niveau von 77,64 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,89 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ecofin Global Utilities And Infrastructure wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Ecofin Global Utilities And Infrastructure auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent liegt Ecofin Global Utilities And Infrastructure 0,07 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.