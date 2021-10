Ecobat erwirbt den Benelux-Batterie-Vertriebshändler Emrol

Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Übernahme stärkt die Position von Ecobat in Europa als Marktführer im Bereich Energiespeicherung durch Expansion in neue Märkte für Elektromobilität und AntriebsenergieEcobat, der Weltmarktführer im Batterierecycling, gab heute die Übernahme des belgischen Industriebatterievertriebs Emrol bekannt."Die Übernahme von Emrol ist eine perfekte Ergänzung zu unseren derzeitigen Aktivitäten und ermöglicht es Ecobat, seine Kunden in Europa mit noch vielfältigeren Lösungen und Dienstleistungen für die Energiespeicherung zu bedienen", so Jimmy Herring, Chief Executive Officer von Ecobat. "Als führender Anbieter von Antriebslösungen für industrielle Anwendungen unterstreicht diese strategische Akquisition von Emrol unsere Strategie, Ecobat Battery in ganz Europa weiter auszubauen."Mit dieser Akquisition erweitert Ecobat seine Präsenz in der gesamten Benelux-Region und diversifiziert sein Angebot an Batterien für den nicht-automobilen Bereich, wie z.B. für den Antriebsbereich und Nischenmärkte der Elektromobilität. Darüber hinaus vertreibt Emrol eine Reihe von Batterietypen, einschließlich Lithium-Ionen-Batterien, die die führende Position von Ecobat in Europa stärken werden."Durch den Beitritt zum Ecobat-Team bündeln wir unsere Kräfte mit dem weltweit führenden Anbieter von Batterielösungen, stärken unser Kundenangebot und verbessern unsere Fähigkeit, Batterien in einer größeren geografischen Region zu vertreiben", so Pieter Jacobs, Geschäftsführer bei Emrol.Der Markt für Elektromobilität wächst rasant und wird laut Precedence Research bis 2030 einen Umsatz von über 700 Milliarden Dollar erzielen. Mit dieser Übernahme ist Ecobat gut positioniert, um am künftigen Wachstum dieses Marktes teilzuhaben.Informationen zu EcobatEin führendes Unternehmen in der Sammlung, Recycling, Produktion und im Vertrieb von Energiespeicherressourcen, die für das moderne Leben unerlässlich sind. Von Batterien, die für Fahrzeuge und in der Infrastruktur für erneuerbare Energien verwendet werden, bis hin zu jenen, die in Notstromsystemen in Krankenhäusern und Rechenzentren verwendet werden, sind die Materialien, die wir recyceln und produzieren, wesentliche Komponenten der Technologien, die entwickelt wurden, um den weltweiten Energiespeicherbedarf zu decken. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und deren Abhängigkeit von Batterien bauen wir unsere Sammel- und Recyclingdienste kontinuierlich aus. Das ist Teil unserer Bemühungen, den Planeten für alle Menschen zu schützen.Informationen zu EmrolEmrol wurde 1981 gegründet und vertreibt in den Benelux-Ländern Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien sowie Ladegeräte für Industrie-, Antriebs- und Notstromanwendungen. Wir sind ein führender Anbieter für Reinigungs-, Golf-, Hubwagen, Hubarbeitsbühnen und viele andere Anwendungen. Emrol entwickelt und fertigt auch kundenspezifische elektronische Lösungen.Edelman für Ecobatecobat@edelman.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1663104/Ecobat_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3326683-1&h=575693953&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3326683-1%26h%3D2985960219%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1663104%252FEcobat_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1663104%252FEcobat_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1663104%2FEcobat_Logo.jpg)Original-Content von: Ecobat, übermittelt durch news aktuell