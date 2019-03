Eco-Stim EnergyGeht es endlich los, ?

Eco-Stim Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 13:25 Uhr) mit 0,04 USD beinahe unverändert (0 Prozent).

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Eco-Stim Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Eco-Stim Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Eco-Stim Energy in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Eco-Stim Energy haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Eco-Stim Energy bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Eco-Stim Energy mit einer Rendite von -98,46 Prozent mehr als 173 Prozent darunter. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74,79 Prozent. Auch hier liegt Eco-Stim Energy mit 173,25 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Eco-Stim Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Eco-Stim Energy-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eco-Stim Energy vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5614,29 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (0,035 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Eco-Stim Energy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.