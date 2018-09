Eco Animal Health: Bitte nicht vergessen!

Per 19.09.2018 wird für die Aktie Eco Animal Health am Heimatmarkt London der Kurs von 485 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Eco Animal Health auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,19. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Eco Animal Health zahlt die Börse 34,19 Euro. Dies sind 33 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotech & Pharma" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Eco Animal Health wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Eco Animal Health verläuft aktuell bei 543,01 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 485 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,68 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 495,19 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Eco Animal Health-Aktie der aktuellen Differenz von -2,06 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".