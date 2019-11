EcoVadis verleiht Gold Recognition Level an ANGUS Chemical Company für soziale Unternehmensverantwortung

Finanztrends Video zu Goldpreis



Buffalo Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - ANGUS Chemical Company("ANGUS" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Herstellerund Verkäufer von Spezial- und Feinchemikalien, hat heutebekanntgegeben, dass es von EcoVadis für seine vorbildlicheNachhaltigkeit mit dem Gold Recognition Level ausgezeichnet wurde.Damit wird ANGUS im zweiten Jahr in Folge mit dem Gold RecognitionLevel gewürdigt und liegt damit im 98. Perzentil aller Unternehmen,die von EcoVadis auf besondere und herausragende Anstrengungen undVerdienste im Bereich Nachhaltigkeit bewertet wurden."Verbraucher und auch viele unserer Kunden erwarten zunehmend,dass sich die Chemiebranche nachhaltig und transparent präsentiert -sowohl innerhalb der eigenen Organisation als auch quer durch ihreglobale Lieferketten", sagte Dr. Pamela Spencer, Vice President ofProduct Stewardship, Regulatory and Quality bei ANGUS. "DieseAuszeichnung ist ein weiterer Beweis für das unternehmensweiteEngagement von ANGUS, sich der Verantwortung für eine nachhaltigeEntwicklung und Herstellung unserer einzigartigen Nitroalkane undderen Derivate zu stellen. Wir sind quer durch die Organisation voneiner Kultur der kontinuierlichen Verbesserung geprägt. UnsereRichtlinien, Programme und Aktivitäten werden ständig optimiert undsind Grundpfeiler für beispielhafte unternehmerische Verantwortungund globale Führungsstandards."EcoVadis betreibt die erste kollaborative Plattform, auf derUnternehmen ihre globalen Zulieferer nach ökologischen und sozialenKriterien bewerten können. Die Auszeichnung "Gold Recognition Level"basiert auf einer detaillierten Befragung, mit der die globaleGeschäftstätigkeit von ANGUS in vier Bereichen der Corporate SocialResponsibility (CSR) und Nachhaltigkeit bewertet wird: Umwelt,Arbeitspraktiken und Menschenrechte, faire Geschäftspraktiken undnachhaltige Beschaffung. Über 300 Branchenführer nutzen EcoVadis, umRisiken einzudämmen, die Innovation zu stimulieren und dieTransparenz und das Vertrauen unter den mehr als 30.000 globalenZulieferpartnern zu stärken."Unser Engagement ist mehr als nur eine Unternehmensleitlinie. Eszeigt sich in konkreten Maßnahmen, um die langfristige Nachhaltigkeitunseres Geschäfts sicherzustellen", sagte David Neuberger, Presidentund Chief Executive Officer. "So haben wir gerade erst viel Geld inunsere Produktionsanlagen in Sterlington (Louisiana, USA) undIbbenbüren (Deutschland) investiert, um unsere Kunden in Nordamerikaund Europa besser mit Kernprodukten beliefern zu können. Mit dieserMaßnahme haben wir unsere Abhängigkeit von Seetransporten drastischreduziert und den CO2-Fußabdruck für das Unternehmen als Ganzesverringert. Wir sind überzeugt, dass unser Fokus auf Nachhaltigkeitnicht nur gut für das Geschäft ist, sondern auch der richtige Weg istfür unseren Planeten, unsere Kunden, unser Mitarbeiter und für dieGemeinden, wo wir tätig sind."Die zusammenfassende Bewertung von EcoVadis für 2019 über dieNachhaltigkeitspraktiken von ANGUS kann von Geschäftspartnernangefordert werden. Darüber hinaus können Kunden, die bestimmtenNachhaltigkeitsorganisationen oder -initiativen wie Together forSustainability (TfS) angehören, direkten Zugang zu denEcoVadis-Umfrageergebnissen für ANGUS im Rahmen ihresLieferantenbewertungsvorgangs beantragen.INFORMATIONEN ZU ANGUS CHEMICAL COMPANYANGUS Chemical Company ist ein weltweit führendes Spezial- undFeinchemieunternehmen. Es entwickelt neuartige chemische Stoffe, diedie Produkt- und Prozessleistung in den verschiedenstenAnwendungsbereichen verbessern, darunter Biotechnologie, Farben undLacke, Körperpflege, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Energie undandere industrielle Märkte. Es ist der weltweit einzige Herstellervon Nitroalkanen und deren Derivaten, die in den voll integrierten,nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsanlagen in Sterlington(Louisiana, USA) und Ibbenbüren (Deutschland) produziert werden.ANGUS betreut seine Kunden über sechs regionale Customer ApplicationsCenter in Chicago (Illinois, USA), Paris (Frankreich), São Paulo(Brasilien), Singapur, Shanghai (China) und Mumbai (Indien). DasUnternehmen befindet sich im Privatbesitz von Golden Gate Capital undhat seine Firmenzentrale in Buffalo Grove (Illinois, USA). WEITERE INFORMATIONEN
ANGUS Media Relations
Scott C. Johnson
+1 847-808-3769
scjohnson@angus.com Johnson+1 847-808-3769scjohnson@angus.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/460234/ANGUS_Chemical_Company_Logo.jpgOriginal-Content von: ANGUS Chemical Company, übermittelt durch news aktuell