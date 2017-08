EcoTest: Importeure haben massives Stickoxid-Problem ADAC wertet Euro-6-Diesel nach Konzernen aus / Renault-Konzern mit höchsten Schadstoffwerten / ADAC fordert verbindliche Hardware-Nachrüstungen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Die Abgasreinigungen der meisten Hersteller von Dieselfahrzeugenversagen im Praxistest. Das zeigt eine aktuelle Auswertung derStickoxid-Emissionen (NOx) von Euro-6-Dieseln im realitätsnahen ADACEcoTest. Bei den 188 Modellen, die der ADAC seit 2013 untersucht hat,haben insbesondere ausländische Autobauer erheblichesVerbesserungspotenzial.So liegt beispielsweise der durchschnittliche NOx-Ausstoß dergetesteten Fahrzeuge des Renault-Konzerns fast fünfmal so hoch wiebei Modellen von BMW. Ein Renault Grand Scénic 160 dCi etwa stößtinnerorts genauso viel Stickoxide aus wie rund 230 Fahrzeuge des TypsBMW 520d, nämlich 1.674 Milligramm pro Kilometer."Der ADAC EcoTest zeigt, dass so gut wie alle Hersteller einmassives Emissions-Problem bei ihren Dieselfahrzeugen haben. Wirsehen aber auch: Für die vornehme Zurückhaltung der Importeure nachdem ersten Dieselgipfel gibt es keinen Grund", so Thomas Burkhardt,ADAC Vizepräsident für Technik. "Im Gegenteil: Wenn Politik undIndustrie Fahrverbote für Dieselfahrer tatsächlich verhindernmöchten, muss die Politik jetzt alle Hersteller auf verbindlicheHardware-Nachrüstungen ihrer Autos verpflichten. Die angekündigtenSoftware-Updates bringen mit Blick auf die Umweltbelastung zu wenigWirkung."In der aktuellen Auswertung hat der ADAC die durchschnittlichenStickoxid-Emissionen der Autokonzerne für die getestetenEuro-6-Dieselmodelle erhoben. Die deutschen Hersteller erreichendabei das niedrigste Schadstoff-Niveau im Flottenvergleich. Fahrzeugeder BMW-Gruppe (BMW, Mini) schnitten demnach am besten ab, gefolgtvon Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns (u.a. VW, Audi, Skoda),Mercedes und Opel.Besonders hohe Schadstoffausstöße hingegen waren neben demRenault-Konzern (Renault, Dacia) bei Fiat-Chrysler (u.a. Fiat, AlfaRomeo, Jeep), Ford, der Hyundai-Gruppe (u.a. Hyundai, Kia), Volvo unddem PSA-Konzern (u.a. Peugeot, Citroen) zu verzeichnen. Anders alsdie großen deutschen Hersteller hatten es die Importeure beimnationalen Dieselforum Anfang August abgelehnt, ihre Dieselmodellenachzubessern.In der Auswertung wurden die getesteten Modelle unabhängig vonKooperationen und gemeinsamen Motorplattformen ihrem jeweiligenMutterkonzern zugeordnet. So könnte beispielsweise Mercedes nochbesser abschneiden, hätten die Stuttgarter nicht auch Fahrzeuge mitRenault-Motoren im Programm. Im ADAC EcoTest stammt das schlechtesteErgebnis eines Daimler-Fahrzeugs von einem 1,6-l-Renault-Dieselmotormit Speicherkat. Dieser stößt fast 15-mal so viel NOx aus wie dieneuen Mercedes-eigenen Dieselmotoren.Toyota ist in der Auswertung nicht berücksichtigt, weil derKonzern vergleichsweise wenige Dieselfahrzeuge in Deutschlandverkauft hat. Daher konnten zu wenige Modelle in den vergangenen vierJahren geprüft wurden, um einen repräsentativen Durchschnitt zubilden. Ebenso verhält es sich mit Nissan, Subaru und SsangYong.Zu diesem Pressetext bietet der ADAC unter www.presse.adac.de zweiGrafiken an. Den detaillierten Bericht zur Auswertung finden Sieunter www.adac.de/ecotest.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAlexander MachowetzTel. ++49 (0)89 / 7676-5842alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell