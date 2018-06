EcoNet stellt SoC-Top-Produkt EN7580 10G xPON mit Netzbeschleunigern vor

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - EcoNet Limited, einWeltmarktführer bei Halbleiterlösungen fürBreitbandkommunikationsprodukte, hat heute seine führendeSystem-on-Chip-(SoC-)Lösung EN7580 10G xPON mit dediziertemWAN-to-LAN und Wi-Fi-Netzbeschleunigern für die Protokolle 10GEPON,XGSPON, NGPON2, XGPON1, GPON und EPON präsentiert. In Kombination miteXtreme Packet Accelerator ("XPA") und Smart Wi-Fi Accelerator("SWA") ist das EN7580 die perfekte Lösung für den Datenverkehrzwischen 10G xPON und LAN und die Wi-Fi-Datenübertragung mitRouterleistung in Drahtgeschwindigkeit und komplettem CPU-Offload.Darüber hinaus können Netzbetreiber mit dem EN7580 ihreGPON/EPON-Dienste in 10G xPON-Dienste aufwerten, und das mitmaximaler Effizienz und Wirtschaftlichkeit. "Netzbetreiber verlangenimmer mehr Bandbreite. Als Antwort auf diesen Trend setzt EcoNet inSachen Netzkonnektivitätsdiensten neue Maßstäbe", sagte Bomin Wang,CEO von EcoNet. "Mit Netzbeschleunigern und breiter Unterstützung fürdie verschiedensten Protokolle können Netzbetreiber von einerArchitektur mit deutlich geringerem Energieverbrauch, lückenloserNetzleistung und dem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis des EN7580profitieren. Wir halten das EN7580 für die ideale zukunftsweisendeLösung für den Glasfasermarkt. Unser einzigartiges energiesparendesDesign leistet außerdem einen nennenswerten Beitrag zumUmweltschutz."Hauptmerkmale des EcoNet EN7580 SoC- PON-Prozessor der fünften Generation auf Basis der felderprobtenEcoNet-Architektur- Integriertes XPA ermöglicht IPv4- und IPv6-Routing inDrahtgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s (bidirektional) mitkomplettem CPU-Offload- Integriertes SWA unterstützt ax/ac/11n Wi-Fi-Datenübertragung.Beispiel: bidirektionale Rate bei MT7615 4x4n+4x4ac Wi-Fi-Lösungmit Geschwindigkeit bis 1,7 Gbit/s und Reduzierung derCPU-Auslastung um mehr als 70 %- Hohes Integrationsniveau mit 1,3 Ghz Dualcore-CPU, Multi-GigabitEthernet LAN-Ports, 10/5/2,5/1G Ethernet überXFI/HSGMII-Schnittstelle, USB, PCIe, IPSec Engine, Secure Boot,Multiline-VoIP und Multiport-UART für funktionsreiche Applikationender Gebäudeautomatisierung- Erstklassiges, innovatives energiesparendes Design mit bis zu 40 %weniger Stromverbrauch im Vergleich zu den meisten marktgängigen10G xPON SoC- Originäres Einzel-DRAM-Design für symmetrisches und asymmetrisches10G xPON ermöglicht drastische Senkung der Kosten für Forschung undEntwicklung für Erstausrüster und NetzbetreiberInformationen zu EcoNetEcoNet ist eine Tochtergesellschaft der MediaTek Inc. und einMarktführer bei der Entwicklung von SoC für Breitbandnetze,einschließlich xPON/xDSL- und Ethernet Switch-Lösungen. EcoNetbietet ein breit gefächertes Produktsortiment an innovativenHalbleiterlösungen der nächsten Generation für führende Anbieter undBetreiber von Breitbandnetzen.Pressekontakt:für Medien:Gilb YangTel.: +886-3-6008566E-Mail: Gilb.Yang@econet-inc.comOriginal-Content von: EcoNet, übermittelt durch news aktuell