EcoGraf-Ltd-Aktie: Das war erwartet!

EcoGraf-Ltd-Aktie: ein relativen Senkrechtstart hat er dieses Wertpapier hingelegt, so ist es von 0,013 EUR bis auf 0,83 EUR angestiegen. Oftmals ist es so, dass starke Anstiege auch durch starke Kursrückgänge ausgeglichen werden. Wie so oft ist auch dieser Anteilschein in die Fibonacci-Retracement-Zone der vorangegangenen Aufwärtsbewegung hineingefallen.

Der Kurs konnte beim 50 % Retracement um 0,40 EUR Halt finden. Damit hat EcoGraf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung