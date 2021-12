EcoGraf-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen

Die Bullen konnten am 25. November den Kampf um die Vorherrschaft am 50-Tagedurchschnitt für sich entscheiden und einen dynamischen Anstieg vollziehen. Er ließ die EcoGraf-Aktie in der Spitze bis auf ein Hoch bei 0,536 Euro vordringen. Es wurde am 30. November knapp verfehlt, als nur noch ein Anstieg bis auf 0,526 Euro gelang. Seitdem bestimmt einen steile Abwärtsbewegung das Bild.

