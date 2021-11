EcoGraf-Aktie: Die Unterstützung bröckelt gewaltig!

Batterietechnologie erlebt dieser Tage einen formidablen Hype an den Märkten. Da sollte man meinen, dass EcoGraf als Hersteller von Graphitprodukten für die Lithium-Batteriebranche davon profitieren könnte. Zumindest an der Börse scheint das bisher aber so überhaupt nicht der Fall zu sein.

Schon seit August blicken die Anleger vornehmlich auf rote Vorzeichen bei der EcoGraf-Aktie. Der Abwärtstrend hat an Tempo etwas eingebüßt, kann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



