EcoGraf Aktie: Initialzündung für erneute Kursrallye?

Der Aktienkurs des Graphit-Unternehmens stieg seit Jahresbeginn um zeitweise mehr als 1000 % an. Mittlerweile liegt der Anstieg immer noch bei über 600 %. Der Pennystock verlor zwar in der vergangenen Woche über 30 %, stieg heute jedoch um fast 25 % an.

EcoGraf beliefert die Batteriehersteller einer Lithium-Ionen-Batterie mit dem Rohstoff Graphit. Über die benötigten Rohstoffe der Kathode ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung