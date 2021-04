EcoGraf-Aktie: Große Pläne!

Liebe Leser,

wie es scheint, hat die EcoGraf-Aktie durchaus Chancen, sich bei den Anlegern durchzusetzen. Folgendes berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen:

Der Stand! Nicht zuletzt weil EcoGraf sich in der Herstellung von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt etablieren will, könnte sich die EcoGraf-Aktie gut entwickeln. Die Entwicklung! EcoGfar hat sich durch seine neue Verarbeitungsanlage in Westaustralien, die sphärische Graphitprodukte für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!