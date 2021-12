EcoGraf-Aktie: Die Bullen scheitern erneut

Der neuerliche Rückschlag für die Bullen deutet an, dass die am 30. November im Anschluss an das Hoch bei 0,526 Euro gestartete Abwärtsbewegung in den nächsten Tagen fortgesetzt wird. Das ohnehin durch den Rückfall unter die 50-Tagelinie generierte Verkaufssignal wurde durch das Scheitern am EMA50 am Donnerstag noch einmal bestätigt.

In der neuen Woche sind deshalb weitere Verluste und ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung