EcoGraf-Aktie: Als wäre nichts gewesen!

Es war in vielerlei ein holpriger Wochenstart an der Börse. Massive Probleme bei der Liquidität des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande sorgten für unzählige lange Gesichter und schickten die Märkte an sich baden. Diesem Trend war letztlich auch die EcoGraf-Aktie erlegen, die gestern im Tief um mehr als zwölf Prozent in Richtung Süden rutschte.

Da es sonst keinerlei Nachrichten zu hören gab, ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung