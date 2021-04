EcoGraf-Aktie-Aktie: Die Bullen wehren sich aber …

Die Aktie der EcoGraf Ltd. vollzog bis Mitte Januar eine zähe Seitwärtsbewegung. Dann starteten die Bullen eine dynamische Rallye. Sie ließ den Kurs bis zum 9. Februar auf ein Hoch bei 0,83 Euro vordringen. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über und fiel bis auf die Marke von 0,40 Euro zurück. Knapp darunter wurde am 23. Februar bei 0,38 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung