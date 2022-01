EcoFlow verdreifacht den Umsatz im Jahr 2021 im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Pardubice, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von 200 Millionen Euro und baut seine Marktanteile ausEcoFlow (https://eu.ecoflow.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2021+annual+summary), ein Anbieter von tragbaren Stromversorgungs- und erneuerbaren Energielösungen, gab diese Woche bekannt, dass sein Jahresumsatz im Jahr 2021 200 Millionen Euro erreicht und damit im Vergleich zum Vorjahr um 275 % gestiegen ist. Weltweit hat EcoFlow seinen Umsatz im zweiten Jahr in Folge mehr als verdreifacht und damit die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR (https://www.prnewswire.com/news-releases/portable-power-station-market-to-record-26-10-of-y-o-y-growth-rate-in-2021--chargetech-duracell-inc-and-ecoflow-inc-to-emerge-as-dominant-players--technavio-301444525.html)) des globalen Marktes für tragbare Stromaggregate von 42 % übertroffen. Vor allem in Europa hat sich der Umsatz von EcoFlow im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht.„Das beeindruckende Umsatzwachstum lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen", so Allen Zheng, Global Sales Head bei EcoFlow. „Unsere Expansion auf über 100 Märkte und die vollständige Einführung der Produktlinien RIVER und DELTA sind die Hauptgründe dafür. Auch die steigende Stromnachfrage, die durch die zunehmenden wetterbedingten Stromausfälle verursacht wurde, spielte eine Rolle."Neben dem rasanten Umsatzwachstum war das Jahr 2021 ein Meilenstein für EcoFlow. Im Juni erhielt das Unternehmen eine Serie-B-Investition von über 100 Millionen Dollar von Sequoias China-Fonds, Hillhouse und CICC. Die Finanzierungsrunde katapultierte das Unternehmen in die Spitzengruppe der Branche und führte zu einem Unternehmenswert von über 1 Milliarde Dollar. Einen Monat später startete EcoFlow die DELTA Pro (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-delta-pro-portable-power-station?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2021+annual+summary), die erste tragbare Heimbatterie der Branche, auf Kickstarter. Die EcoFlow DELTA Pro brach den Kickstarter-Rekord für das am meisten finanzierte technische Projekt, indem sie mehr als 10,6 Millionen Euro einbrachte, und wurde zu einer der 100 besten Erfindungen des Jahres 2021 der TIME (https://time.com/collection/best-inventions-2021/6113128/ecoflow-delta-pro/).EcoFlow übernahm 2021 auch eine aktivere Rolle in Umweltfragen und bei der Vorbereitung auf Notfälle. Im März startete EcoFlow eine langfristige Spendenkampagne zur Wiederaufforstung für den Million Forest Plan, ein ökologisches Projekt, das gemeinsam vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Climate Organization und der China Green Foundation initiiert wurde. Im September startete EcoFlow eine Aufklärungskampagne mit dem Titel „Peace of Mind", die darauf abzielte, die Menschen über die Bedeutung der Vorbereitung auf Naturkatastrophen zu informieren, und zwar mit Hilfe von Multiplikatoren und Fachleuten.„Wir haben großes Vertrauen in das Jahr 2022, denn was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, ist ein guter Indikator. EcoFlow wird weiterhin auf sozial verantwortliche Weise expandieren und gleichzeitig eine neue Welt mit Energie versorgen", sagte Zheng.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 85 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in 35 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 300 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen finden Sie auf der EcoFlow Website (https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-portable-power-station-dealer?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2021+annual+summary).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719254/EcoFlow_Portable_Power_Stations.jpgPressekontakt:EcoFlow Greater Europe PR,donna.ding@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Inc., übermittelt durch news aktuell