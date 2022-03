EcoFlow auf der ees Europe in München: Mobile Kraftwerke für unabhängige Stromversorgung Zuhause, im mobilen Office, beim Camping oder Caravaning

Ubstadt-Weiher (ots) -Neue hoch-performante Solarmodule bis 400 W stellen Stromversorgung auch bei längeren Stromausfällen sicher; DELTA Pro ist die weltweit erste umweltfreundliche tragbare Heimbatterie, die über eine Kapazität von 3,6 kWh bis zu 25 kWh verfügtEcoFlow, einer der weltweit innovativsten Entwickler von tragbaren Stromversorgungs- und erneuerbaren Energielösungen, wird auf Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme "ees Europe" vom 11.-13. Mai 2022 in Halle B2 Stand 171 sein aktuelles Portfolio an mobilen Kraftwerken für die unabhängige Stromversorgung Zuhause, im mobilen Office, beim Camping oder Caravaning vorstellen. Europa-Premiere feiern u.a. die drei Solarmodule, die eine kontinuierliche mobile Stromversorgung auch bei längeren Stromausfällen oder Abenteuerreisen sicherstellen. Weitere Highlights bei EcoFlow sind die weltweit erste umweltfreundliche tragbare Heimbatterie EcoFlow DELTA Pro sowie die tragbare Power Station DELTA Max.DELTA Pro: Ideal für Wohnmobile, Mobile Office, Ferienhäuser und private KrisenpräventionDie EcoFlow DELTA Pro ist die weltweit erste umweltfreundliche tragbare Heimbatterie, die über eine Kapazität von 3,6 kWh bis zu 25 kWh verfügt. Die Lösung für den Heim-Backup: In Verbindung mit Zubehör aus dem EcoFlow-Ökosystem, wie z.B. Zusatzbatterien, Sonnenkollektoren, Windturbinen und einem Smart-Home-Panel, kann sie eine Notstromversorgung von bis zu einer Woche gewährleisten. Während die meisten Generatoren laut sind und mit Benzin betrieben werden, handelt es sich bei der EcoFlow DELTA Pro um einen batteriebetriebenen Generator in der Größe von 63,5 × 28,5 × 41,6 cm (mit Rädern). Zudem ist sie die erste Powerstation, die an Ladestationen für Elektroautos und sogar Multicharge aufgeladen werden kann, indem sie mehrere Methoden kombiniert, um eine rekordverdächtige Schnellladeleistung von 6500 W zu erreichen. Zur Verfügung stehen dabei bis zu 6 Methoden, wie z. B. Solarpanele, der EcoFlow Smart Generator oder die klassische Steckdose. Mit der X-Stream-Ladetechnologie kann die mobile Powerstation in ca. 1,8 Stunden an einer normalen Steckdose vollständig aufgeladen werden. Mit 3600 W bzw. mit bis zu 4500 W im eingeschalteten X-Boost-Modus können leistungsstarke Geräte wie Wäschetrockner, Klimaanlagen und mehr mit Strom versorgt werden.Erweiterbare Notstromversorgung für ZuhauseEine einzelne DELTA Max-Einheit bietet eine Kapazität von 2 kWh, die mit intelligenten DELTA Max-Zusatzbatterien auf bis zu 6 kWh erweiterbar ist. Das bedeutet, dass man bei einem Stromausfall wichtige Haushaltsgeräte wie Kühlschrank und Beleuchtung stundenlang mit Strom versorgen kann. Dank der patentierten X-Stream-Technologie ist sie innerhalb von einer Stunde bis zu 80% und in weniger als 2 Stunden bereits vollständig aufgeladen. Mit X-Boost bewältigt die DELTA Max problemlos Geräte bis zu 3000 W.Die Kraft der Sonne für abenteuerlichen Lebensstil nutzen: Tragbare SolargeneratorenDie EcoFlow Powerstationen können mit bis zu 3x 400 W EcoFlow-Solarmodulen verbunden werden, um eine maximale Solarladegeschwindigkeit von 1200 W zu erreichen. Selbst an kalten oder bewölkten Tagen erkennt der intelligente MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) automatisch Spannung und Strom in Echtzeit, um den ganzen Tag über eine optimale Solarerzeugung zu bieten. Das EcoFlow Solarmodul 400 W hat einen Umwandlungswirkungsgrad von 22,4% und ist eines der leistungsstärksten faltbaren Solarmodule auf dem Markt. Mit einem Gewicht von nur 12,5 kg und dem integrierten Schultergurt ist es ideal für Outdoor-Abenteurer geeignet. Die Schutzhülle verwandelt sich in einen Ständer, der sich von 40-90° verstellen lässt, sodass die Sonnenkollektoren optimal die Strahlen einfangen können. Jede Zelle aus monokristallinem Silizium ist mit einer ETFE-Folie bedeckt, die vor Ablagerungen, Schmutz und Wasser schützt. Das tragbare Solarpanel ist Staub- und wasserdicht nach IP67, funktioniert bei jedem Wetter und eignet sich perfekt sowohl für Camping als auch für den Einsatz auf dem Dach.Das kompakte EcoFlow Solarmodul 160 W ist tragbar, faltbar und wiegt nur 7 kg (inkl. Tragetasche) - perfekt fürs Camping und alle Arten von Outdoor-Aktivitäten (IP67 zertifiziert). Das Solarpanel hat einen hohen Umwandlungswirkungsgrad von 21-22%, und der EcoFlow MPPT-Kraftwerksalgorithmus bietet eine verbesserte Leistung in kalten und bewölkten Umgebungen innerhalb des Betriebsbereichs.Das EcoFlow Solarpanel 110 W wiegt nur 6 kg (inkl. Tragetasche), hält problemlos 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefen Wasser durch, ist staubdicht und damit der perfekte Begleiter für einen abenteuerlichen Lebensstil. Schnellere Ladezeiten werden erzielt, indem bis zu 4 Panels in Reihe oder parallel verkettet werden.Pressekontakt:Tina HeckmannHead of MarketingTelefon: +49 7251 936 93 71www.solectric.deOriginal-Content von: Solectric GmbH, übermittelt durch news aktuell