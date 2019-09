Eckes-Granini wird klimaneutral / Erfolgreiche Maßnahmen für nachhaltiges Wirtschaften (FOTO)

Nieder-Olm / Bröl / Bad Fallingbostel (ots) -Eckes-Granini hat das Thema Nachhaltigkeit tief in den Wurzeln dergruppenweiten Unternehmensstrategie verankert: Ökologische undsoziale Aspekte sind dabei die zentralen Stützpfeiler desnachhaltigen Denkens. Auf beiden Ebenen ist das Familienunternehmenbestrebt immer besser zu werden - und das mit Erfolg. Neben derFörderung verschiedener Initiativen und Projekte entlang der gesamtenWertschöpfungskette, ist in diesem Jahr ein wichtiges Ziel erreichtworden: Eckes-Granini Deutschland wirtschaftet ab sofortklimaneutral. Ein Jahr früher, als ursprünglich geplant.Gruppenweite KlimazieleEingebettet in der Agenda 2022 ist das Bestreben, gruppenweit alleStandorte den Klimazielen entsprechend aufzustellen. "DieKlimaneutralität von Eckes-Granini Deutschland ist eine Vorlage fürweitere passende Maßnahmen in der gesamten Unternehmensgruppe", soDr. Karl Neuhäuser, Director Quality and Sustainability, der dasProjekt maßgeblich in der Planung und Umsetzung begleitet undzuständig ist, für die internationalen Nachhaltigkeitsmaßnahmen."Durch das positive Beispiel in Deutschland sehen wir uns bestärkt,weitere Standorte der Gruppe ebenso erfolgreich CO2-neutral zugestalten".Klimaneutral schon jetztSeit diesem Jahr nimmt Eckes-Granini Deutschland als Mitglied des"Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung" (ZNU) an derInitiative "ZNU goes Zero" teil - alle Mitgliedsunternehmen wollenbis spätestens 2022 klimaneutral wirtschaften. Eckes-Graniniverpflichtete sich selbst bis 2020 die Ziele zu erreichen und hat esnun sogar ein ganzes Jahr früher geschafft. "Dank des starkenEngagements aller Parteien ist es uns gelungen, alle Anforderungenzügig zu erfüllen. Nach erster Erfassung der Treibhausgas-Emissionenhaben wir ermittelt, wo wir den Ausstoß reduzieren und sogarvermeiden können", erläutert Reiner Pfuhl, Leiter Supply-Chain undCSR-Beauftragter Eckes-Granini Deutschland. "Hierzu laufenunterschiedliche Maßnahmen: Von der Sensibilisierung der Mitarbeiterüber die Optimierung verschiedener Prozesse bis hin zum Bau neuer undeffizienterer Anlagen in den Werken. Standortübergreifend beziehenwir bereits seit Jahren Strom aus 100% erneuerbaren Energien, waseinen wesentlichen Schritt in der CO2-Einsparung ausmacht."Unternehmen, die im Zuge von "ZNU goes Zero" "Netto-Null" erreichenmöchten, müssen auf Basis internationaler Standards mindestens alleEmissionen, die unter Scope 1 und 2 fallen, erfassen. Das bedeutet,dass sämtliche direkte Emissionen, die durch stationäre oder mobileVerbrennungsprozesse sowie durch Verflüchtigungen klimawirksamerStoffe entstehen, bilanziert werden. Auch sind die indirektenEmissionen, die durch den Bezug fremderzeugter Energie vorgelagertanfallen, ebenfalls zu erfassen und darzulegen.Kooperation mit Plant-for-the-PlanetSind alle Potentiale der Energieeffizienz ausgeschöpft, werden dieunvermeidlichen Treibhausgasemissionen durch Kompensationsprojekteausgeglichen. Eckes-Granini hat sich hier für die Kinder- undJugendinitiative "Plant-for-the-Planet Foundation" entschieden. DieOrganisation hat die Absicht, Wälder zu schützen und neue Bäume zupflanzen, da diese optimal sind zur Bindung von Treibhausgas. Durchdie Pflanzung von weltweit 1.000 Milliarden Bäumen soll CO2 gebundenund Menschen dazu angeregt werden, sich für das Klima zu engagieren.Bisher wurden bereits über 13,6 Milliarden Bäume in 193 Ländern mitder Unterstützung prominenter Paten gepflanzt und 81.000 Kinder aus73 Ländern zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. AuchEckes-Granini spricht sich für die Schaffung eines globalenBewusstseins aus und unterstützt das Projekt sowie die gemeinsameZusammenarbeit.Der erste Baum der Kooperation auf Eckes-Granini GeländeAls Startschuss der Klimaneutralität betrachtet Eckes-Granini denBesuch von Camilla Kranzusch am 25. September am Firmensitz inNieder-Olm. Sie läuft unter dem Credo "Go for Climate" (eineInitiative von Plant-for-the-Planet Foundation) von Berlin nachMarokko, um auf die Klimasituation aufmerksam zu machen und dieMenschen Europas zum Mitmachen zu animieren. Auf ihrem Weg in den6.500 km entfernten, größten Solarpark der Welt in Ouarzazate besuchtsie Unternehmen, die sich bereits für den Klimaschutz einsetzen. InNieder-Olm stand sie gemeinsam mit Dr. Kay Fischer (GeschäftsführerEckes-Granini Deutschland) Reiner Pfuhl (Leiter Supply-ChainEckes-Granini Deutschland) und Frithjof Finkbeiner (ehrenamtlicherVorstand Plant-for-the-Planet Foundation) in einer Gesprächsrunde denMitarbeitern des Unternehmens für Fragen rund um den Klimaschutz zurVerfügung. Symbolisch wurde danach auf dem Firmengelände der ersteBaum der Kooperation mit Plant-for-the-Planet gepflanzt: Einregionaler Pflaumenbaum.Über Eckes-Granini:Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führendenMarkenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mitihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genussund Gesundheit gleichermaßen. Mit rund 550 Mitarbeitern an denProduktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel(Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm(Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen,das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- undNachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. Das umfangreiche Sortimentwird u. a. abgerundet durch die Kindermarke FruchtTiger sowie dieSirupmarke YO.