Eckert & Ziegler erhöht Jahresgewinnprognose - Aktie auf Rekord

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikexperte Eckert & Ziegler setzt nach einem unerwartet starken ersten Halbjahr die Messlatte für 2021 höher.



Das Management rechnet nun beim Jahresüberschuss mit rund einem Fünftel mehr als bisher, wie das Unternehmen am Dienstag kurz vor dem Börsenschluss in Berlin mitteilte. Demnach soll der Gewinn in diesem Jahr bei rund 35 Millionen Euro liegen, nachdem der Konzern zuvor 29 Millionen Euro angepeilt hatte. Für die Jahresumsätze rechnet Eckert & Ziegler unverändert mit einem Wert auf Vorjahresniveau von etwa 180 Millionen Euro.