Eckert & Ziegler: Der Gewinn wurde verdoppelt

Liebe Leser,

E&Z setzte in der ersten Jahreshälfte mit 64,8 Mio € 8% mehr um, als in der Vorjahresperiode. Der Gewinn wurde auf 9,7 Mio € verdoppelt. Für den Gewinnsprung sorgte vor allem der Verkauf der Zyklotronsparte an die britische Alliance Medical für 12,2 Mio €. Die Umstrukturierung wird voran getrieben. Mit dem Kauf der Gamma-Service-Gruppe für 5,8 Mio € will man sich weiter auf das Kerngeschäft Isotope konzentrieren. Das Unternehmen entwickelt und produziert Anlagen zur Gamma-Bestrahlung von Blutkomponenten und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 20 Mio €.

Die anderen Bereiche konnten ebenfalls leichte Zuwächse verzeichnen

Operativ lief es bei E&Z am besten in der Radiopharma-Sparte, die ein Umsatzwachstum von 31% auf 13,5 Mio € verzeichnete. Diese Sparte beschäftigt sich mit der Früherkennung von Krebs. Radioaktiv markierte Substanzen, die entartete Zellen sichtbarmachen, werden den Patienten injiziert. Verantwortlich für den positiven Geschäftsverlauf war eine deutlich erhöhte Nachfrage in den USA.

Aufgrund des steigenden Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung wird die Nachfrage in diesem Bereich auch in Zukunft hoch sein. Die anderen Bereiche konnten ebenfalls leichte Zuwächse verzeichnen. Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Management die Umsatzprognose von 150 Mio €. Der Gewinnausblick wurde aufgrund von positiven Sondereffekten aus dem Verkauf der Zyklotronsparte auf 14,8 Mio € erhöht.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.