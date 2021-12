Eckert&Ziegler-Aktie: Überverkauft?

Für die Eckert&Ziegler-Aktie ist es bislang ein äußerst erfreuliches Jahr: An der Tradegate Exchange hat das Papier seit Januar ganze 103,72 Prozent zugelegt. In den vergangenen fünf Tagen hat der Kurs jedoch leicht abgebaut: Insgesamt machte der Titel in der Woche ein Minus von 6,79 Prozent. Doch im Tagesverlauf bis 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg das Papier erneut um 6,68 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung