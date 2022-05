Eckert & Ziegler-Aktie: Der Hammer!

Aber auch das Tagesgeschäft kommt in Gang. Der Umsatz, bereinigt um das ausgegliederte Geschäft, lag mit 126 Mio € um 8% über dem Vorjahreswert. Ausgewiesen wurde ein Umsatz von 131 Mio €, immerhin noch ein Plus von 3,3%. Die Sparte Medical konnte ihren Umsatz um 2% steigern. Der entfallene Umsatz des Tumorgeräte-Bereichs wurde also komplett kompensiert und noch zusätzliches Wachstum… Hier weiterlesen