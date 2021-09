Eckert & Ziegler-Aktie: Die Bären lassen nicht locker

Bis zum 10 September war die Welt für die Bullen bei der Eckert & Ziegler-Aktie noch in Ordnung. Der Kurs vollzog einen anhaltenden Anstieg und stieg auf ein neues Hoch bei 141,40 Euro an. Anschließend übernahmen jedoch die Verkäufer das Kommando. Sie starteten eine Korrektur, die sich in dieser Woche deutlich verschärft hat, denn die 50-Tagelinie bei 120,55 Euro wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



