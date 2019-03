Eckernförder Seebataillon wächst weiter! Erste Ausbildungskompanie wird aufgestellt (FOTO)

Finanztrends Video zu



Eckernförde (ots) -Am Montag, den 1. April 2019 um 13 Uhr, wird im Beisein desAbteilungsleiters Einsatz im Marinekommando, Konteradmiral Jürgen zurMühlen (58), der Kommandeur des Seebataillons, Fregattenkapitän AxelMeißel (45), die erste Ausbildungskompanie in Dienst stellen. Damitist der erste Schritt auf dem Weg zur neuen Ausbildungsstruktur imSeebataillon vollzogen.Die Aufgabe der Ausbildungskompanie ist die umfassende Ausbildungder Marineinfanterie. Das heißt, vom Basistraining nach derGrundausbildung über das spezifische Infanterietraining an Bord bishin zum sogenannten "Fast Roping" (schnelles Abseilen aus einemHubschrauber beispielsweise auf ein Schiff), ist alles dabei. Und daswar nur ein kleiner Ausschnitt des Ausbildungsportfolios. Insgesamtkönnen 300 Lehrgangsteilnehmer von der rund 60 Personen starkenKompanie gleichzeitig ausgebildet werden.Der erste Chef der neuen Kompanie wird Kapitänleutnant KlemensKlabunde (32). "Mit der Aufstellung der Ausbildungskompanie 1 habenwir nicht nur bestehende Ausbildungen räumlich zentralisiert, sondernalle Fachlehrgänge für den Marineinfanteristen unter einem Dach. Mankönnte auch sagen, dass wir hier den Kern der Marineinfanterieausbilden und so auch die aktuellsten Erfahrungen aus denEinsatzkompanien verzugslos in die Ausbildung einfließen lassenkönnen", so der künftige Kompaniechef.Insgesamt wächst das am 1. April 2014 gegründete Seebataillon bis2020 auf über 1.000 Dienstposten an.Hintergrundinformationen SeebataillonDas Seebataillon schützt und unterstützt mit seinenspezialisierten Kräften die Einheiten der Bundeswehr und verbündeterStreitkräfte, deren Einrichtungen und zugewiesenen Objekte (unteranderem Handelsschiffe, Off-Shore-Einrichtungen, maritimeInfrastruktur) gegen Angriffe regulärer und insbesondereasymmetrischer Kräfte an Land, im Bereich von Häfen, Reeden,küstennahen Gewässern und Flussabschnitten in und außerhalbDeutschlands sowie auf hoher See.Das Seebataillon ist regelmäßig an den Einsätzen der DeutschenMarine beteiligt. Darüber hinaus beteiligt sich der Verbandunterstützend an Einsatzvorhaben des Heeres und der Luftwaffe.Zusätzlich hält das Seebataillon ständig Kräfte zur Beteiligung anmilitärischen Evakuierungsoperationen vor und trainiert dieseausschließlich für dieses Einsatzszenario.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Eckernförder Seebataillonwächst weiter! Erste Ausbildungskompanie wird aufgestellt"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Montag, den 1. April 2019. Eintreffen bis spätestens 12.20Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Hugo-Junkers-Kaserne, 24791 Alt-DuvenstedtProgramm:12.45 Uhr Einmarsch der Truppen13.00 Uhr Beginn der IndienststellungszeremonieCa.14.15 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 29. März 2019, 12 Uhr,beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4351-66-5307 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle EckernfördeTel.: +49 (0)4351-66-5015 / 5016E-Mail: markdopizasteckernfoerde@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell