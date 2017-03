Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft 2017

Hamburg (ots) - Erstmals mehr als 10 Millionen Mitglieder inFitness-Studios- 10,08 Millionen Mitglieder (+ 6,6 Prozent)- 8.684 Fitnessanlagen (+ 4,2 Prozent)- 5,05 Milliarden Euro Umsatz (+ 4,5 Prozent)- 209.200 Beschäftigte (+ 1,7 Prozent)Die Eckdaten-Studie 2017, gemeinsam erhoben vom ArbeitgeberverbandDeutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV), dem Prüfungs- undBeratungsunternehmen Deloitte und der Deutschen Hochschule fürPrävention und Gesundheitsmanagement DHfPG, informiert wie in denVorjahren über aktuelle Entwicklungen in der Fitness- undGesundheitsbranche.Mitgliederzahl steigtDie Zahl der Mitglieder in den deutschen Fitnessanlagen stiegerstmals über die Marke von 10 Millionen. Ende 2016 erhöhte sich dieZahl der Mitglieder in Fitness-Studios um 6,6 Prozent auf 10,08Millionen (Vorjahr: 9,46 Millionen). Der Anteil an derGesamtbevölkerung wuchs auf 12,3 Prozent (Vorjahr: 11,6 Prozent), inder für die Branche relevanten Kernzielgruppe der 15- bis 65-Jährigenauf 18,7 Prozent (Vorjahr: 17,7 Prozent). Mit den mehr als 10Millionen Mitgliedern war Fitnesstraining auch 2016 diemitgliederstärkste Trainingsform, gefolgt vom Fußball mit 6,97Millionen Mitgliedern.Zahl der Fitnessanlagen wächstDie positive Entwicklung der Fitness- und Gesundheitsbranche zeigtsich auch in der Ausweitung der Studios. Die Gesamtzahl derFitnessanlagen wuchs im Berichtszeitraum um 4,2 Prozent auf 8.684(Vorjahr: 8.332). Dazu trugen alle Segmente - die Einzelstudios, dieKettenbetriebe und die Mikrostudios - mit einer Steigerung derAnlagenzahl bei.Branchenumsatz erhöhtErstmals überstieg der Branchenumsatz die Grenze von 5 MilliardenEuro und erhöhte sich um 4,5 Prozent auf 5,05 Milliarden Euro(Vorjahr: 4,83 Milliarden Euro). Auch beim Umsatz verzeichneten alledrei Segmente eine positive Entwicklung. In den letzten fünf Jahrenstieg der Branchenumsatz um insgesamt 24 Prozent von 4,06 MilliardenEuro auf 5,05 Milliarden Euro.Impulse für den ArbeitsmarktDie Fitness- und Gesundheitsbranche schafft Beschäftigung und hatsich längst als attraktiver Arbeitgeber etabliert. Zum Jahresendewaren in den 8.684 Anlagen 209.200 Personen beschäftigt (Vorjahr:205.700; + 1,7 Prozent). Im Verhältnis zur Anlagenzahl arbeitetendurchschnittlich 24 Mitarbeiter in einem Studio.Hohe InvestitionsbereitschaftDie wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung derFitnesswirtschaft begünstigt die Investitionsbereitschaft derAnlagenbetreiber. Große Investitionsvorhaben 2017 sind dieWeiterbildung, die Geräteausstattung und das Thema Zertifizierung. 95Prozent der Betriebe setzen auf Weiterbildung. Die zunehmendeQualifizierung ist und bleibt eine wichtige Investition in dieZukunft. Der überwiegende Teil der Studiobetreiber will in dieGeräteausstattung investieren: 72,5 Prozent in Geräte fürKrafttraining, 66,9 Prozent für Herz-Kreislauf und 55,0 Prozent fürGesundheitstraining. Und die Mehrheit der Studiobetreiber weiß um dieVorteile einer Zertifizierung nach der DIN-Norm 33961 und will in2017 diesen Qualitätsnachweis als Wettbewerbsvorteil erwerben.AusblickDSSV, Deloitte und die DHfPG sehen die Entwicklung der Branchezuversichtlich: Die Stimmung in der Branche ist positiv. Auf Basisdes anhaltenden Wachstums sind wir zuversichtlich, dass die Branchein 2020 mehr als 12 Millionen Mitglieder zählen wird.Für alle Anfragen bezüglich der Eckdaten 2017 steht derArbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen DSSVgerne zur Verfügung.Pressekontakt:DSSV - Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-AnlagenBeutnerring 921077 HamburgTel.: 040 - 766 24 00Fax: 040 - 766 240 44www.dssv.deDustin TuschPressesprecherTel. 040 - 766 240-66tusch@dssv.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule f?r Pr?vention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuell