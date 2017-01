"Echtzeit-Kommunikation" bei BMW / Neue Marketing-Chefin will Werbestrategie "komplett" umkrempeln

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

München (ots) - Die neue Marketing-Chefin von BMW, HildegardWortmann, will die Werbestrategie für die Automarke radikalumkrempeln. "Wir müssen komplett umdenken", sagte die Managerin imGespräch mit dem Wirtschaftsmagazin BILANZ, das am Freitag der "Welt"beiliegt. Die "alte Denke" im Marketing - die langfristige Planungvon Werbekampagnen über verschiedene Medienkanäle - funktionierenicht mehr. Stattdessen will BMW künftig "Kommunikation in Echtzeit"für die einzelnen Modelle betreiben und die Ergebnisse einzelnerWerbemaßnahmen mit Hilfe von Datenanalysen fortlaufend analysieren.Insgesamt müsse die Werbung "authentischer" werden, forderte Wortmannin dem Gespräch mit BILANZ.Die 50-jährige Betriebswirtin Wortmann leitet seit Junivergangenen Jahres das gesamte Marketing sowie die Produktplanung fürden BMW-Konzern. Im Hause gilt die erfahrene Managerin als möglicheAnwärterin für den Vorstand. BMW verzeichnete zuletzt zwar exzellenteZahlen bei Umsatz und Ertrag, ist jedoch in der Oberklasse hinterMercedes zurückgefallen. Wortmann soll das wieder ändern.Pressekontakt:Redaktion BilanzTel.: 040 347 23447Original-Content von: BILANZ, übermittelt durch news aktuell