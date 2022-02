Echte finanzielle Freiheit: Geh nicht früh in den Ruhestand, ehe du diese 3 Dinge durchdacht hast!

Die finanzielle Freiheit und ein früher Ruhestand gehen Hand in Hand. Allerdings sollte man sich als Sparer und Investor überlegen: Bin ich wirklich so frei, dass ich das tun kann? Und was bedeutet für mich denn eigentlich die Möglichkeit, das anzunehmen?

Blicken wir heute auf drei Dinge, die man vorher durchdacht haben sollte. Ich würde jedenfalls nicht vorher früh in den Ruhestand gehen.

Früh in den Ruhestand & finanzielle Freiheit: Inflation

Ein erstes Merkmal, an das man gedacht haben sollte, ist die Inflation. Die finanzielle Freiheit zu erreichen ist grundsätzlich möglich, wenn die eigenen Einkünfte aus dem Vermögen auch netto das Erwerbseinkommen ersetzen. Die Möglichkeit, früh in den Ruhestand zu gehen, ist damit gegeben.

Aber es sollte einen Ausgleich geben. Die benötigten Einkünfte sind in der Regel nämlich nicht fix in Stein gemeißelt, sondern variieren über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Inflation ist dabei eine treibende Kraft, die man auf dem Schirm haben sollte. Nicht nur jetzt, wo wir Raten von über 5 % haben. Nein, sondern allgemein, auch moderatere Raten von 2 % können über viele Jahre und Jahrzehnte den Wert der eigenen Einkünfte reduzieren.

Um die finanzielle Freiheit zu halten und einen frühen Ruhestand ideal genießen zu können, braucht es einen Ausgleich. Dividendenwachstum, beispielsweise. Oder aber eine nachhaltige Strategie, die darauf setzt, dass man eine gewisse Entnahme plus Inflationsausgleich erzielen kann. Und das ohne dass man Gefahr läuft, an die Substanz zu müssen.

Wie viel Kürzungspotenzial ist eingeplant?

Finanzielle Freiheit und früh in den Ruhestand zu gehen hängt für viele damit zusammen, dass Dividenden den Lebensunterhalt bezahlen. Ohne Zweifel ist das ein guter Ansatz, der grundsätzlich diese Optionen verleiht. Aber auch hierbei gibt es einige Dinge zu bedenken.

Ich würde mich stets fragen: Wie viel Kürzungspotenzial kann ich aushalten, ohne auch hier an die Substanz gehen zu müssen? Und das im Vorfeld einplanen. Beispielsweise, indem ich mir ein passives Einkommen aufbaue, das meine vollen Erwerbseinkünfte ausgleicht, plus 20 %. Diese 20 % sind meine Sicherheit für schwierige Zeiten. Natürlich auch hier mit einem moderaten Inflationsausgleich, der noch on top kommt.

Auch Kürzungen gehören leider manchmal dazu, vor allem bei breiten Portfolios. Damit die finanzielle Freiheit und der frühe Ruhestand ein nachhaltiges Fundament besitzen, würde ich auch an diesen Aspekt denken.

Finanzielle Freiheit & früher Ruhestand: Womit füllen?

Zu guter Letzt würde ich mir außerdem überlegen, wie ich meine finanzielle Freiheit und meinen frühen Ruhestand fülle. Es geht nicht nur um Finanzielles. Nein, sondern auch um Aktivitäten. Einen vollen Tag für sich zu haben, das kann auch eine Herausforderung sein. Vor allem nach langer Zeit des Arbeitens.

Aber wir können diese Frage auch wieder zu einer monetären machen. Für Aktivitäten, Hobbys oder andere Dinge benötigt man Geld. Hier realistisch zu planen ist ebenfalls wichtig, um nicht Gefahr zu laufen, entweder Langeweile zu haben. Oder an die Substanz seiner Einkünfte gehen zu müssen. Planung ist das A und O. Aber in vielerlei Hinsicht.

Der Artikel Echte finanzielle Freiheit: Geh nicht früh in den Ruhestand, ehe du diese 3 Dinge durchdacht hast! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022