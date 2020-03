Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung des Gesundheitsausschusses desBundestages zu Kapitalinteressen in der Gesundheitsversorgung hat dieKassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) erneut vor den negativen Folgeneiner zunehmenden Vergewerblichung des Gesundheitswesens in Deutschland gewarnt.Insbesondere für rein zahnärztliche Medizinische Versorgungszentren unter derKontrolle von in- und ausländischen Fremdinvestoren, so genannte Investoren-MVZ(i-MVZ) müsse die Politik deutlich mehr Transparenz schaffen, etwa durch dieEinrichtung eines entsprechenden Transparenzregisters.Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: "Im Interesse desGemeinwohls benötigen wir endlich eine belastbare Datengrundlage über dievielfältigen Aktivitäten von iMVZ und MVZ-Ketten. Aktuell können nur durchäußerst aufwändige, kostenintensive, zudem lückenhafte und nicht immerzielgenaue Recherchen die tief verflochtenen und bewusst verschachteltenInhaberstrukturen aufgedeckt werden. Wir fordern daher den Gesetzgeber auf,diese undurchsichtige Informationslage durch die gesetzlich vorgegebeneEinführung eines verpflichtenden MVZ-Registers deutlich zu verbessern und unterdem Aspekt des Patientenschutzes auf Praxisschildern und -webseiten klarkenntlich zu machen, wem ein MVZ tatsächlich gehört."Im Interesse der Versorgungssicherstellung und -steuerungErforderlich sei diese Transparenz insbesondere, um jederzeit aktuell dieweitere Entwicklung der Versorgung genau beobachten und bei Bedarf präventiveingreifen zu können. "Das ist dringend nötig, um Über- und Fehlversorgungrechtzeitig aufzeigen sowie entsprechende Lösungsansätze entwickeln zu können.Nur so lässt sich die Versorgung auch mittel- und langfristig wohnortnah undflächendeckend sicherstellen", sagte Eßer. "MVZ-Register auf Bundes- undLandesebene könnten - etwa in Anlehnung an die bereits bei KassenzahnärztlichenVereinigungen und KZBV geführten Zahnarztregister - geschaffen werden."Eßer wies im Vorfeld der Anhörung einmal mehr darauf hin, dass es für dieSicherstellung einer auch künftig flächendeckenden und wohnortnahen Versorgungentscheidend sei, den Bestrebungen von Private Equity-Gesellschaften undversorgungsfremden Investoren jetzt konsequent entgegenzutreten, welche daraufabzielten, den zahnärztlichen Versorgungsmarkt als Renditeobjekt zu erschließenund weiter zu kommerzialisieren. "Anderenfalls wären die Auswirkungen auf diefreiberufliche zahnärztliche Berufsausübung und auf die patientenwohlorientierteVersorgung in Deutschland massiv in Frage gestellt. Zugleich droht dasGesundheitssystem seine austarierte soziale Grundstruktur zugunsten einer vonKapitalinteressen getriebenen Renditeorientierung zu verlieren."Die gesamte Stellungnahme der KZBV zur Anhörung "Kapitalinteressen in derGesundheitsversorgung" kann unter www.kzbv.de/kapitalinteressen-gesundheitabgerufen werden. Weiterführende Informationen zu fremdinvestorengesteuertenZ-MVZ und Dentalketten sind ebenfalls auf der Website der KZBV in einem eignenBereich verfügbar.Pressekontakt:Kai FortelkaTel: 030 28 01 79 27E-Mail: presse@kzbv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12264/4537267OTS: Kassenzahnärztliche BundesvereinigungOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell