Echte Norddeutsche im Mittelpunkt der neuen NDR Clips von Detlev Buck

Hamburg (ots) - Menschen aus Norddeutschland sind die Stars vonelf neuen Clips, die Regisseur Detlev Buck für das NDR Fernsehengedreht hat. Diese Spots, in der Fachsprache "Station-Idents"genannt, erzählen etwas über die Eigenheiten der Menschen hierzulande- und das in nur jeweils zwölf Sekunden. Die Darsteller, gespielt vonechten Norddeutschen, treffen u. a. folgende Feststellungen: "DasBeste am Norden is, dat dat allens bleved wie es is" oder "Das Besteam Norden ist, dass wir wissen, wie der Hase läuft".Gedreht hat Detlev Buck diesmal in Varel, Sande und Dangast imniedersächsischen Landkreis Friesland sowie in Sereetz und Elmenhorstin Schleswig-Holstein. Die Drehtermine lagen Ende Juni/Anfang Julibei herrlichstem Sommerwetter, das sich auch in den kleinenGeschichten wieder findet. Detlev Buck: "Das Wetter im Norden spieltuns ja sonst gelegentlich einen Streich, der einem das Leben schwermacht. Aber dieser Sommer ist ein Jahrhundertereignis."Seit dem Start der Ident-Reihe 2010 sind unter der Regie vonDetlev Buck bereits mehr als hundert Spots "Das Beste am Norden"entstanden. Schon mehrmals waren sie bei Wettbewerben erfolgreich, u.a. bei den renommierten "Eyes & Ears Awards". Alle diese Clips sendetdas NDR Fernsehen aufgrund ihrer großen Beliebtheit bis heute. Immerwieder kommen neue hinzu. Gedreht wird mit einem sehr kleinen Team,um eine intime und authentische Situation zwischen Regisseur undDarsteller zu erzeugen. Die Crewmitglieder sind fast alle nochdieselben wie beim Start vor acht Jahren.Die neuen Spots sind ab Mittwoch, 8. August, im NDR Fernsehen zusehen - als Trenner zwischen verschiedenen Sendungen und unterwww.NDR.de/fernsehen.Fotos von der Produktion finden sie unter www.ARD-Foto.de.